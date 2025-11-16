Polițiștii reamintesc că, pe lângă regulile de bază privind viteza adaptată, distanța mărită și folosirea luminilor de ceață, pe autostrăzi trebuie respectate măsuri suplimentare

Duminică dimineață, traficul rutier din România se desfășoară sub un val dens de ceață care acoperă jumătate dintre județe, avertizează Centrul Infotrafic al Poliției Române. Pe alocuri, vizibilitatea scade dramatic, sub 100 de metri, afectând inclusiv mai multe tronsoane de autostradă.

Potrivit informațiilor transmise de Infotrafic, fenomenul este prezent pe A0 Centura Capitalei, A3 București–Brașov și A7 Ploiești–Buzău, unde șoferii circulă cu vizibilitate redusă sub 200 de metri, în unele zone coborând sub 100 de metri. Deocamdată, nu au fost raportate accidente.

Ceața complică și deplasarea pe numeroase drumuri naționale. Vizibilitatea scade sub 200 de metri și, local, chiar sub 50 de metri, în județele Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomița, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmbovița, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galați, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj și Vâlcea.

Polițiștii reamintesc că, pe lângă regulile de bază privind viteza adaptată, distanța mărită și folosirea luminilor de ceață, pe autostrăzi trebuie respectate măsuri suplimentare.

Recomandarea esențială: nu opriți pe benzile de circulație sau pe banda de urgență. În caz de defecțiune, șoferii trebuie să pornească luminile de avarie, să îmbrace vesta reflectorizantă, să evacueze pasagerii în afara carosabilului și să plaseze triunghiurile reflectorizante la distanțe mari între ele, pentru o vizibilitate cât mai bună.

