Lansarea iPhone 17 din septembrie 2025 va aduce surprize plăcute. După mai multe încercări nereușite de a oferi un al doilea model de bază, mai mare, alături de iPhone-ul standard, Apple abandonează linia iPhone Plus și o înlocuiește cu o nouă linie de telefoane ultra-subțire: iPhone 17 Air. Cealaltă mare vedetă, iPhone 17 Pro, ar putea fi cea mai semnificativă reproiectare de la iPhone 12 încoace. Noul modul de cameră care se întinde pe întreaga lățime a spatelui, revenirea la aluminiu, MagSafe actualizat și o nouă paletă de culori marchează o nouă fază pentru modelele high-end.

Ce trebuie să știi înainte să cumperi un iPhone 17

În septembrie anul acesta nu vom vedea doar o serie iphone 17 care aduce cel mai subțire iPhone de până acum. Apple nu va surprinde doar prin modelul său iPhone 17 Air, ci și prin celelalte modele de iPhone-uri de care ne mai desparte puțin timp. Îmbunătățiri mici, dar semnificative ale ecranului, camerei și duratei de viață a bateriei și multe altele. Vorbim despre tot ce trebuie să știi despre iPhone 17 și lansarea pregătită pentru septembrie 2025 în acest articol.

În centrul acestei generații de iPhone-uri se află debutul cipului A19, care va alimenta întreaga gamă, cu varianta A19 Pro pentru modelele mai scumpe. Construit pe baza procesului de 3 nanometri de a treia generație, noul cip promite performanțe mai eficiente, suport complet pentru funcțiile Apple Intelligence și o gestionare îmbunătățită a energiei.

Completează tabloul lansarea iOS 26. iOS 26 este un sistem de operare reînnoit care ar trebui să îmbunătățească multe dintre caracteristicile hardware ale noii game. De la fotografie la gestionarea bateriei, la sugestii predictive și funcții locale de inteligență artificială, totul se învârte în jurul promisiunii unei experiențe mai inteligente și mai personale, în jurul esteticii și interfeței Liquid Glass.

iPhone 17 Pro: iată ce aduce emblematicul iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro va avea performanțe de top și un sector fotografic îmbunătățit. Pe lângă acestea, lansarea iPhone 17 Pro din septembrie 2025 aduce și câteva noutăți care fac telefonul mai interesant, așadar merită menționate:

cadrul din aluminium, un telefon mai ușor și mai sustenabil

noua insulă dinamică mai mică datorită Metalens

MagSafe reproiectat și sigla Apple mutată în partea de jos

cinci combinații de culori , inclusiv un portocaliu neon atrăgător

Compartimentul fotografic va primi importante funcții noi, precum:

zoom-ul optic de 48MP 5X, poate chiar 8X pe iPhone 17 Pro Max

unghiul larg și unghiul ultra-larg îmbunătățite

noul scaner LiDAR și microfonul direcțional

înregistrarea video 8K posibilă cu ProRes

24 MP în cazul camerei frontale

Vom mai regăsi pe modelul Pro al seriei iphone 17 și cipul A19 Pro cu 12 GB de RAM, o cameră de vapori pentru răcire și o baterie de până la 5.000 mAh. De asemenea, la nivel de conectivitate vom avea Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 și posibil eSIM, însă doar pe piețele noi.

iPhone 17 va fi un model accesibil tuturor utilizatorilor

iPhone 17 va putea fi definit ca un telefon echilibrat, un echilibru între performanță, design și preț. Vor exista mai puține caracteristici noi aici, deși unele au fost mult așteptate:

ecran de 6.27″ LTPO și ProMotion

display Always On și 120Hz

cadru din aluminiu, cameră duală verticală

cameră principală de 48MP și cameră frontală de 24MP

cip A19 cu 8 GB de RAM

cameră de abur și încărcare wireless Qi 2.2 de până la 25W

culori iPhone 17: negru, alb, gri, verde pal, violet pastel, albastru deschis

iPhone 17 Air ar impresiona prin designul foarte subțire, dar dezamăgi prin baterie

Lansarea iPhone 17 Air nu doar că va înlocui lansarea modelului Plus, dar va fi și cel mai subțire iPhone din istoria iPhone-urilor. Este așteptat cu următoarele specificații:

grosime de 5.5-6 mm, cu zonă în relief

greutate de 145 grame

materiale: aliaj de titan-aluminiu

ecran OLED de 6.6 ” cu 120Hz și Dynamic Island redus

cip A19 sau A19 Pro cu 12 GB de RAM, dar o placă grafică cu 5 nuclee

cameră de abur pentru răcire

cameră principală singulară de 48MP și cameră frontală de 24MP

culori iPhone 17 Air: negru intens, alb mat, auriu deschis, albastru

Principalul dezavantaj așteptat? Bateria. Designul subțire limitează spațiul, iar durata de viață a bateriei ar putea fi compromisă. Apple ar trebui să ofere o carcasă dedicată pentru baterie. iOS 26 va oferi instrumente inteligente de economisire a energiei, dar eficacitatea lor rămâne de văzut.

iPhone 17 ar putea costa mai mult decât se aștepta inițial

Noul iPhone 17 ar putea înregistra o creștere a prețului de listă mai mare decât se aștepta. Potrivit analistului Edison Lee de la Jefferies, tarifele și taxele au afectat costul componentelor necesare pentru a construi următorul smartphone al Apple. la prețul final se vor adăuga, așadar, încă 50 de dolari.

Această schimbare semnificativă va afecta întreaga gamă de telefoane iphone 17, deci va avea un impact și asupra iPhone 17 Air, 17 Pro și 17 Pro Max.

Conform acestei analize, prețul de pornire al iPhone 17 ar trebui stabilit la 799 de dolari, însă odată cu taxele s-ar putea transforma în 1049 de euro în Europa, o creștere de preț de 70 de euro față de lansarea iPhone 16. Costurile mai mari care se reflectă și în modelele superioare. iPhone 17 Pro ar putea costa 1299 de euro, iar iPhone 17 Pro Max 1549 de euro.

Un alt scenariu plauzibil cu privire la prețul viitoarelor iPhone 17 ar fi următorul:

preț iPhone 17: de la 939 și 999 euro

preț iPhone 17 Air: de la 1.029–1.099 euro

preț iPhone 17 Pro: de la 1.339 euro

preț iPhone 17 Pro Max: de la 1.539 euro

Lansarea iPhone 17 va avea loc pe 9 septembrie 2025, data confirmată de Apple

Lansarea iPhone 17 va avea loc pe 9 septembrie 2025, iar data a fost confirmată de Apple. Precomenzile iphone 17 ar urma să înceapă pe 12 septembrie, iar în magazine iPhone 17 va fi disponibil de pe 19 septembrie.