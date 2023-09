Ce caută românii când vine vorba de chirii

Românii au interes crescut pentru închirierea apartamentelor cu două camere (variantă aleasă de 60% dintre respondenți), urmat de garsoniere (41%) și de apartamente cu trei camere (18%). 91% dintre respondenți își propun să găsească locuințe de închiriat pe platforme online cu anunțuri imobiliare, 27% doresc să închirieze cu ajutorul unui agent imobiliar, în timp ce 24% își propun să închirieze o locuință prin intermediul cunoștințelor.

Din perspectiva bugetului disponibil pentru închirierea unei locuințe, majoritatea respondenților (40%), studenți și non studenți deopotrivă, ar aloca un buget cuprins între 201-300 de euro, 31% ar avea un buget cuprins între 100-200 euro, iar 30% ar avea disponibil un buget cuprins între 301-400 de euro.

45% dintre respondenți se declară mulțumiți de proprietățile disponibile pentru închiriere în bugetul pe care-l au, 34% sunt doar puțin mulțumiți, în timp ce 15% se declară foarte mulțumiți de ofertele care se încadrează în bugetul pe care îl au disponibil.

Dacă ne referim exclusiv la bugetul pe care studenții îl au disponibil pentru chiria lunară, fără costurile de întreținere, se observă că 42% dintre studenți au la dispoziție între 201-300 de euro, 35% au un buget cuprins între 301-400 de euro, iar 26% au un buget cuprins între 100-200 de euro.

Când vine vorba despre perioada de timp în care și-ar dori să locuiască cu chirie, 46% dintre respondenți au menționat o perioadă nedeterminată, 23% o perioadă fixă de peste 12 luni, în timp ce 16% iau în considerare o perioadă fixă de până la 12 luni, iar pentru 14% nu contează perioada sau încă nu știu cât timp ar locui cu chirie.

„Începutul toamnei este mereu mai efervescent în sectorul imobiliar pentru că odată cu începutul anului universitar studenții se mută în orașele mari. Fiind un moment prielnic pentru a descoperi care sunt preferințele celor care sunt sau vor fi în căutarea unei locuințe de închiriat în perioada imediat următoare, am derulat un studiu pe platforma Storia.ro și OLX Imobiliare. Astfel, am aflat că majoritatea respondenților (atât studenți, cât și non studenți) caută locuințe pe platforme online cu anunțuri imobiliare, vor să închirieze apartamente cu două camere, cu un buget lunar cuprins între 201-300 de euro. Dacă ne referim exclusiv la studenți, care reprezintă în această perioadă 44% din cererea pe segmentul chiriilor, am observat că cei mai mulți dintre ei își doresc să închirieze locuințe complet mobilate, iar prețul cerut de proprietar să fie unul corect”, a declarat Monica Dudău, Marketing Manager Storia.ro & OLX Imobiliare.

Studenți versus non studenți – Ce locuințe caută să închirieze fiecare

Datele arată că 80% dintre studenți preferă să locuiască cu chirie pentru că își doresc mai mult confort locativ, în timp ce 11% nu au avut opțiunea de a locui la cămin, chiria fiind pentru aceștia singura opțiune.

Când vine vorba despre motivele pentru care non studenții locuiesc cu chirie, se observă că 53% dintre aceștia aleg să locuiască cu chirie până când vor putea să-și achiziționeze un imobil, fiind o decizie provizorie.

Pe de altă parte, 24% dintre cei care nu sunt studenți consideră că este mai avantajos să locuiască cu chirie, din perspectiva bugetului, 22% preferă să locuiască cu chirie pentru că nu ar vrea să facă un credit la bancă pentru o perioadă lungă de timp, iar 14% dintre respondenți aleg varianta de închiriere pentru că le oferă o flexibilitate mai mare și se pot muta mai ușor în alte imobile.

Întrebați cum finanțează locuința în care s-ar muta cu chirie, 76% dintre studenți au menționat că vor folosi fonduri primite de la părinți, 32% vor achita costurile din salariile proprii, 8% cu bani câștigați la bursă, iar 3% vor avea alte variante de a plăti.

În cazul respondenților care nu sunt studenți, modalitatea de finanțare aflată pe primul loc este propriul salariu (68%), urmată de salariul lor și al partenerului (29%), în timp ce doar o mică parte dintre ei vor finanța locuința exclusiv din venitul partenerului (5%), din banii părinților (4%) sau prin altă modalitate (3%).

Cei mai mulți dintre studenți vor locui împreună cu un prieten sau cu o prietenă (37%), urmați îndeaproape de cei care vor locui singuri (36%), apoi de cei care vor locui împreună cu partenerul/a (18%). Cei mai mulți dintre respondenții aflați în categoria non studenți vor locui singuri (29%), urmați de cei care vor sta cu partenerul/a și cu copilul/ii (25%), apoi de cei care locuiesc doar cu partenerul/a (22%).

Întrebați ce aspecte sunt cele mai importante pentru ei în alegerea locuinței pe care o vor închiria, studenții au menționat pe primul loc încadrarea în bugetul pe care îl au disponibil (70%), pe al doilea loc apropierea de universitate (13%), pe al treilea loc se situează nevoia de intimitate (8%), urmată de confort (3%), curățenie (2%) și accesul la transportul în comun (2%).

Dacă ne referim la respondenții non studenți, importanța criteriilor se schimbă ușor. Deși principalul criteriu coincide în cazul ambelor categorii, și cei care nu sunt studenți alegând ca primă variantă încadrarea în bugetul disponibil (11%), următoarele aspecte iau în calcul nevoia de intimitate (9%), nevoia de socializare (7%), apropierea de magazine și restaurante (7%) și abia apoi apropierea de universitate (6%).

Atunci când își caută o locuință pentru a se muta cu chirie, principalele aspecte importante pentru studenți sunt următoarele:

Să nu necesite renovări (variantă aleasă de 69% dintre studenți)

Centrală termică proprie (65%)

Compartimentare interioară eficientă (56%)

Existența unei bucătării închise (47%)

Mobilată cu mobilier modern și de calitate (45%)

Existența unui spațiu exterior deschis de tip balcon/terasă/grădină (35%)

Camere spațioase (33%)

Aparatură electrocasnică modernă (32%)

Multă lumină naturală (31%)

Instalație electrică și/sau sanitară nouă (29%)

În cazul respondenților care nu sunt studenți, importanța aspectelor legate de mutarea în chirie este aproape similară cu cea menționată de studenți. Singura diferență remarcată în topul celor 10 aspecte importante este aceea că pentru studenți este important ca locuința să aibă si instalație electrică și/sau sanitară nouă, în timp ce non studenții preferă ca în locuință să existe și un balcon închis.

Care sunt așteptările chiriașilor

Studiul arată și care sunt așteptările respondenților de la locuința închiriată, dar și de la proprietarul viitoarei locuințe închiriate.

Astfel că, în relația cu proprietarii, atât studenții, cât și non studenții își doresc aceleași lucruri, respectiv: în primul rând, să li se solicite un preț corect pentru închiriere, apoi ca proprietarul să nu îi viziteze fără să îi anunțe, dar și să se încheie contract de închiriere, iar proprietarul să fie receptiv la cererile de îmbunătățire a locuinței.

Când vine vorba despre așteptările pe care le au de la locuința pe care o vor închiria, răspunsurile studenților și non studenților sunt oarecum similare. Studenții se așteaptă ca imobilul să fie complet mobilat, să aibă costuri mici de întreținere, mobilierul să fie modern, dar și să fie curat și perfect funcțional.

În același timp, respondenții care nu sunt studenți au în topul așteptărilor următoarele criterii: locuința să fie complet mobilată sau locuința să fie nemobilată ori să fie mobilată modern, dar și să aibă costuri mici de întreținere și să fie curată. Se observă că studenții sunt mai puțin receptivi decât non studenții la închirierea unor locuințe nemobilate.