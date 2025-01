Ce a răspuns David Popovici la întrebarea „Care sunt plăcerile tale vinovate?”

Întrebat despre acest subiect, sportivul a ales să „paseze” răspunsul către iubita sa, Taisia, care se afla în public.

După o scurtă ezitare, David a întrebat-o pe Taisia: „Vezi ce zici!”. Răspunsul acesteia, „Cred că mașinile”, a fost confirmat cu entuziasm de înotător.

David Popovici a continuat să vorbească despre pasiunea sa pentru automobile, mărturisind că recent și-a achiziționat o mașină pe care o dorise de mult timp. Povestea sa reflectă atât perseverența, cât și bucuria de a-și îndeplini o dorință personală.

Efectiv, îmi plac mașinile. Tocmai mi-am luat una la care m-am uitat zilnic, timp de doi ani, pe internet. Am verificat prețurile, am urmărit toate review-urile disponibile și, în sfârșit, am reușit să mi-o cumpăr. Sunt mândru și bucuros că mi-am permis această plăcere, a spus Popovici.