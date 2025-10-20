CCR blochează modificarea pensiilor de serviciu. Legea, declarată neconstituțională după sesizarea ICCJ

Curtea Constituțională oprește temporar procesul de reformare a sistemului pensiilor de serviciu, urmând ca Parlamentul și Guvernul să revină asupra textului legii

Curtea Constituțională a României a decis, luni, să admită sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) privind neconstituționalitatea legii care modifica regimul pensiilor de serviciu. Actul normativ, contestat intens în ultimele luni, viza ajustarea pensiilor speciale pentru magistrați și alte categorii profesionale.

Surse politice au precizat că în favoarea deciziei de admitere au votat cinci judecători ai Curții: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină și Bogdan Licu. CCR amânase de două ori pronunțarea pe această speță, înainte de a lua decizia finală de luni.

Sesizarea a fost depusă de ICCJ pe 4 septembrie, în unanimitate, ca reacție la modificările adoptate de Parlament. Instanța supremă a argumentat că noile prevederi „contravin principiilor statului de drept și încalcă independența justiției”, invocând peste 30 de decizii anterioare ale Curții Constituționale care ar fi fost ignorate de legiuitor.

„Judecătorii instanței supreme transmit un NU ferm oricărei tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al Magistraturii. Independența justiției nu este negociabilă și nu poate fi relativizată prin argumente conjuncturale”, se arăta în comunicatul emis atunci de ICCJ, preluat de News.ro.

Documentul detalia și principalele motive de neconstituționalitate, printre care lipsa avizului final al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea principiului neretroactivității legii și ignorarea normelor de tehnică legislativă.

Prin decizia de luni, Curtea Constituțională oprește temporar procesul de reformare a sistemului pensiilor de serviciu, urmând ca Parlamentul și Guvernul să revină asupra textului legii, pentru a-l pune în acord cu observațiile instanței constituționale.

