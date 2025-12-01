6.6 C
Caz șocant în Italia! Șase fotbaliști au ajuns la spital după ce li s-a turnat acid în ghete, la un club din Pisa

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
liverpool v nottingham forest premier league anfield
Football boots worn by Liverpool's Mohamed Salah during the Premier League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Saturday November 22, 2025. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)

Ancheta este în desfășurare: „Un act grav și inacceptabil. Nu mai putem tolera violența!”

Incident revoltător în fotbalul italian. Șase jucători ai echipei Asd Virtus Santa Maria a Monte, un mic club dintr-o ligă regională din provincia Pisa, au fost transportați de urgență la spital după ce au suferit arsuri la picioare, cauzate de acid turnat în ghetele lor.

Totul s-a petrecut vineri seară, chiar înaintea unui antrenament. După ce au intrat pe teren, mai mulți jucători au simțit o senzație intensă de arsură la tălpi, iar șase dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ancheta aflată în curs arată că o persoană necunoscută ar fi turnat o substanță iritantă în ghetele lăsate de sportivi în vestiar.

Incidentul vine după un alt atac: autobuzele echipei au fost incendiate

Clubul se confruntă cu o serie de atacuri inexplicabile. În urmă cu câteva săptămâni, autobuzele folosite de echipă pentru deplasări au fost incendiate, noaptea, din fericire fără victime.

„Echipa a suferit un nou atac, după ce ghetele de fotbal ale mai multor jucători au fost stropite cu acid din belșug. Acesta este un act foarte grav și inacceptabil”, au transmis reprezentanții clubului, citați de Pisa Today.

Autoritățile din Santa Maria a Monte: „Siguranța nu este o opțiune, este un drept”

Primăria orașului Santa Maria a Monte a reacționat ferm, condamnând atacurile și promițând sprijin total echipei și anchetatorilor:

„Nu mai putem tolera violența și distrugerile care se petrec în comunitatea noastră. Siguranța nu este o opțiune, este un drept. Condamnăm total astfel de acte de vandalism și oferim sprijin clubului și jucătorilor pentru a trece peste aceste evenimente inacceptabile.”

Poliția italiană investighează incidentul, încercând să stabilească cine a avut acces în vestiar în ziua atacului. Deocamdată nu există suspecți, dar anchetatorii sunt convinși că vinovatul ar putea fi cineva apropiat echipei sau o persoană care a facilitat accesul în incintă.

Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
