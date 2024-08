Chef-ul a mărturisit, într-un interviu acordat VIVA, că nu exclude posibilitatea de a-și întemeia o familie alături de frumoasa actriță, sugerând că viitorul lor ar putea include și acest pas important.

În ceea ce privește planurile din vara aceasta, Scărlătescu a împărtășit câteva detalii despre cum au petrecut timpul împreună, bucurându-se de momente relaxante și de vacanțe care i-au ajutat să se deconecteze și să se apropie și mai mult.

Îndrăgitul chef a lăsat de înțeles că viitorul lor împreună este promițător, iar fanii cuplului pot aștepta cu nerăbdare vești frumoase.

M-am odihnit. N-am făcut altceva decât să mă odihnesc, urmând ca, în momentul acesta, să-mi recapăt toate forțele și să rup toate barierele la MasterChef. De călătorit, da, am călătorit puțin mai mult. Am o iubită foarte plimbăcioasă și mereu călătorim. Am căutat un motiv să plecăm de acasă și am ales niște țări unde n-am mai fost până în momentul de față. Am fost în Albania. Am fost la Belgrad. Ne-am dus pe genul ‘explorare culinară’: Hai să mâncăm și să vedem locurile de acolo!,

a povestit Scărlătescu.