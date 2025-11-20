Vicepremierul Cătălin Predoiu a afirmat, miercuri seară, la Sinteza Zilei, Antena 3 CNN, că România își consolidează relațiile cu SUA. „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete, economice şi comerciale”, a spus ministrul MAI, adăugând că americanii sunt interesați să câştige competiția cu China pe zona Inteligenței Artificiale.

Cătălin Predoiu s-a întâlnit, în urmă cu 2 săptămâni, cu Chris Wright, secretarul american al Energiei, și cu Secretarul de Interne al SUA și președintele Consiliului Național pentru Energie, Doug Burgum. Întrevederea a avut loc la Atena, unde Cătălin Predoiu a participat la Forumul pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC).

„Întâlnirile de la Atena au fost importante şi sunt un pas înainte. A fost un forum important. Am fost în calitate de vicepremier, a fost important pentru geo-politica regiunii. S-a discutat despre Coridorul Vertical, linie de aprovizionare cu gaz adus cu vapoarele în Grecia şi de acolo pompat în centrul şi Estul Europei.

Este un proiect care conduce la aprovizionarea cu gaz a Europei Centrale şi de Est. Poate contribui la decuplarea de gazul rusesc, care a fost folosit ca o armă geo-politică în ultimii ani. Proiectul a avut importanţă pentru partea americană.

Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete, economice şi comerciale, nu doar pe zona militară. Să folosim momentul Atena ca o nouă linie de construcție a unei relații solide cu SUA.

La modul general, trebuie să înţelegem modul în care lucrează Administraţia SUA. Sunt două axe: cea ideologic politică, MAGA, iar cealaltă axă este cea economică. Putem construi foarte bine pe axa economică, asta va consolida şi relaţia politico-miliară”, a afirmat Predoiu.

Pe ce baze se va consolida relația cu SUA

Vicepremierul a explicat şi care sunt aşii din „mâneca” României pentru consolidarea relației cu SUA.

„Trebuie să înțelegem cum funcționează noua Administrație, să identificăm acea zonă de interes comun. Trebuie să gândim un pachet, o zonă sau mai multe zone în care investițiile americane să vină în România, astfel încât să fie avantajos şi noi pentru noi, şi pentru companiile care vor investi.

Zona de Energie este cel mai simplu de exemplificat. America este angajată într-o competiţie acerbă pe zona de Inteligenţă Artificială cu China, îi preocupă accentuat.

În această competiţie pentru AI, sunt două elemente esențiale care vor determina evoluţia acestei competiţii: Energia şi mineralele rare. România are şi una, şi cealaltă. Avem două cărţi mari în mâna noastră, pe care dacă știm să le jucăm, consolidarea relației româno-americane va veni de la sine. Inclusiv sub aspect politic. Muncim ca să construim astfel de contacte”, a mai spus Predoiu la Antena 3 CNN.

