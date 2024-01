Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: “Portul Constanța devine mult mai atractiv”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis că intrarea României în Schengen cu includerea frontierelor maritime reprezintă o schimbare semnificativă. El a subliniat că acum călătoria pe mare este privită ca una în interiorul țării, iar portul Constanța devine mult mai atractiv.

“(Sea Schengen – n.r.) înseamnă ce înseamnă şi aer, şi anume că o călătorie pe mare din România într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi spaţiul Schengen este privită ca o călătorie în interiorul ţării, de la un port la altul naţional”, a spus Predoiu la DC News TV.

Ministrul a explicat că nu se elimină controalele, dar se simplifică.

“Se simplifică aceste controale. Asta nu înseamnă că nu sunt în continuare controale vamale sau controale fiscale și așa mai departe. Dar e un avantaj pentru că într-adevăr portul Constanța, cum a subliniat și primul ministru, devine în momentul ăsta mult mai atractiv. E vorba și de contextul cu războiul din Ucraina și așa mai departe.

Însă continuăm, să termin întrebarea cum s-a ajuns la această schimbare. S-a ajuns treptat, cu un lucru construit pe fiecare din aceste linii de muncă, Interne-Externe, premier, președinte, am luat-o invers de data asta. Un moment important a fost într-adevăr la Brno, se cheamă localitate de lângă Ljubljana, din Slovenia, unde am avut două bilaterale, una cu ministrul bulgar și una cu ministrul Karner, cu ministrul Kalin Stoianov din Bulgaria și ministrul Gerhard Karner din Austria și apoi am avut o trilaterală, în care, din nou, Austria și-a explicat poziția și pentru prima dată oficială, a spus da, suntem deschiși pentru ceea ce se cheamă Air-Schengen.

Nota bene: noi niciodată n-am renunțat la a discuta toate cele trei frontiere, dar ne-am adaptat la situația din teren. Și acolo a fost, într-adevăr, un moment destul de tensionat care a fost depășit la un moment dat și noi am propus imediat și introducerea în discuție și a frontierei maritime. Nu s-a dat un răspuns pe loc, dar s-a declarat că e deschisă, partea austriacă, pentru a discuta acest subiect, sub rezerva unor verificări tehnice.

Însă, trebuie să spun că ăsta e adevărul istoric până la urmă, ministrul Karner a fost foarte ferm atunci, a spus: nu, nu am mandat și în acest an nu vom avea mandat pentru frontiera terestră. Era categoric că nu se poate atinge acest obiectiv acum, dar noi am pus problema unei garanții de a discuta în 2024 și de a evalua serios această situație”, a transmis Predoiu.

