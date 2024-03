Preşedintele USR, Cătălin Drulă, susţine că unii primari USR ar fi fost “şantajaţi” sau “momiţi” să treacă la PSD, în condiţiile în care de faţă era şi liderul social democrat Marcel Ciolacu, potrivit agerpres.ro.

“Primarii USR, aleşii USR au fost ameninţaţi, şantajaţi sau momiţi. Li s-a spus unor primari, cu Ciolacu în birou: ‘Ai zece milioane, dacă treci la noi. Altfel, ai grijă că e Curtea de Conturi aici, în judeţ. E acum în control’. Asta s-a întâmplat luna trecută”, a spus Drulă, pentru Digi24.

Întrebat dacă primarii USR abordaţi în acest fel au acceptat să treacă la PSD, Drulă a răspuns: “Nu toţi”.

“Ni se vând încontinuu nişte poveşti în România, în care ni se spune că nu are are rost. ‘Nu are rost să te lupţi’, ‘Ei au puterea’, ‘Vino la noi’. Şi cei mai slabi de înger cedează. Nu eu judec aici. O să îi judece posteritatea. (…) De altfel, Marcel Ciolacu a făcut o obsesie. USR a avut la ultimele alegeri 40 de primari – sunt 3.000 în total, în România – dar a pus premiu pe capul lor şi, după nişte informaţii pe care el am, a spus: ‘Nu există limită la ofertele pentru primarii USR’. Până la urmă, şi localităţile, să ştiţi că nu sunt aşa de importante. E ceva mai mult simbolic. Şi nu a reuşit cu foarte mulţi dintre ei. Dar este această intenţie de a corupe pe care mafia o are întotdeauna”, a afirmat Drulă.

Liderul USR consideră că în România “democraţia este sufocată din ce în ce mai mult” şi că ţara noastră are o democraţie “erodată”.

“Dacă ne uităm la Rusia, unde au fost alegeri ieri, ei au de toate de care avem şi noi: ASF, AEP, BEC. Nu e doar pixul lui Putin, teoretic. Ca nişte instituţii să funcţioneze, oamenii de acolo trebuie să se simtă liberi. Asta înseamnă că orice decizie ar lua într-o problemă – dacă, de exemplu, unul spune ‘Nu sunt de acord să tăiem subvenţia la PMP, pentru că e dreptul lor legal’, să nu simtă că după aceea, el zboară de acolo. (…) În democraţie se numeşte ‘chilling effect’ – efectul de frig în oase, ţi-e frică că o păţeşti dacă îţi exerciţi mandatul cu curaj… atunci democraţia se duce de râpă. Aici ne aflăm. România este o ţară cu democraţie erodată”, a spus el.

Drulă a mai precizat că partenerii euro-atlantici ai României “încep să deschidă ochii” asupra acestor aspecte.

“Au închis ochii parţial. Dar lucrurile se pot încă repara şi e încă timp pentru ele. În aceşti doi ani, pentru că aveam războiul din Ucraina lângă noi, aceşti oameni şi-au consolidat o putere ilicită asupra României. De asta şi fac planuri în care alegerile să nu mai conteze. De asta, pentru prima dată după 34 de ani de la Revoluţie, avem alegeri care se schimbă cu trei luni înainte. Nu am avut niciodată în România – că era Iliescu, că era Constantinescu sau Băsescu – nu am avut niciodată problema ‘Când va fi data alegerilor’. Ştiam exact când e data alegerilor: la patru ani de la ultimele sau cinci la europarlamentare şi la prezidenţiale. Anul acesta, pentru prima dată ni se spune că să rămână la putere Ciolacu şi Ciucă este un interes naţional”, a precizat liderul USR.

Un deputat USR condamnă PNL pentru transferurile de primari PSD

Moșteanu apreciază, în aceste condiții, că liberalii “nu au înţeles nimic” din votul la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale.

“Doar în ultimele zile, peste 30 primari PSD s-au transferat la PNL. Se adaugă altor zeci de traseişti – primari şi viceprimari PSD transferaţi deja. La Piteşti, viceprimarul PSD este candidatul PNL. La Iaşi, PSDistul Chirica. Prin toţi aceşti primari, pesedismul supravieţuieşte”, scrie Moșteanu pe pagina sa de Facebook.

