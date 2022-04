Cătălin Drulă nu e încă hotărât privind candidatura la șefia USR

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, afirmă că nu a luat încă o decizie privind candidatura la şefia partidului(USR), dar că o astfel de opţiune este „posibilă şi validă”.

El se declară convins că vor exista şi alte candidaturi pentru preşedinţia USR.

„Voi anunţa această decizie în momentul în care o voi lua. Este o opţiune foarte posibilă şi validă. Congresul va fi în luna octombrie. Vă garantez că la noi nu va fi un singur candidat. Asta e o glumă – un congres organizat într-o singură săptămână. Toată lumea care ştie ceva dintr-un partid zice că atunci când ai o competiţie pe bune, reală, e nevoie de o lună – două în care se merge în filiale, se dezbat programe”, a afirmat preşedintele interimar al USR la TVR.

Drulă i-a reproşat fostului premier Florin Cîţu că a „dat guvernarea” PSD, în loc să construiască împreună cu USR o guvernare de dreapta, care să reprezinte o alternativă „liberală modernizatoare” pentru ţară, conform agerpres.ro.

„Ce fac dumnealor (liberalii, n.r.) la dumnealor în partid e treaba lor, până la urmă, cât timp nu influenţează România. Dar ce au făcut atunci a influenţat România. Acelaşi sistem de putere de tip militar, cu epoleţi, a intervenit atunci şi acum l-a ejectat pe omul pe care îl pusese atunci, ca să îl numească pe unul care chiar a fost militar. (…) Eu am spus de acum un an că supravieţuirea lui în politică (a lui Florin Cîţu, n.r.) e finită. Florin Cîţu a avut o şansă. A avut o şansă alături de noi şi vreo două-trei luni am sperat în acea şansă, să construiască alternativa liberală modernizatoare a României, într-o guvernare de dreapta. A dat guvernarea României PSD-ului, militarilor, serviciilor şi am rămas doar noi, cei de la USR, singura opţiune liberală, modernizatoare, pro-europeană din România care funcţionează pe baze democratice”, a spus el.

