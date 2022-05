Casa Mühle din Timișoara ar putea fi cumpărată de primărie

Ziarul „Ziua de vest” prezintă imagini ale Casei Mühle, construită de celebrul florar vienez, ajuns la Timișoara, fiind remarcat de către Împărat și angajat ulterior la curtea sa.

Casa Mühle din Timişoara, celebra vilă care a aparţinut familiei de florari care a transformat oraşul de pe Bega în oraş al trandafirilor, începe să arate din nou civilizat. După mulţi ani în care a fost lăsată în paragină, prorietarii au fost nevoiţi să o reabiliteze, ca urmare a unei decizii judecătoreşti, scrie Ziua de vest.

Mai exact, Casa Mühle de pe Bulevardul Mihai Viteazul nr.3 trebuia adus la starea iniţială.

De pe panou de pe gard putem afla că lucrările au început în 3 februarie 2020 şi trebuie să fie finalizate în 3 februarie 2022.

În cea mai mare parte, exteriorul casei este gata. A fost realizat acoperișul de către o firmă specializată în lucrări de lemn din Maramureș, s-a reabilitat faţada clădirii, s-au montat geamuri care sunt în concordanță cu o clădire istorică.

Casa foştilor florari Wilhelm şi Árpád Mühle a ajuns pe mâna unui clan de rromi bogaţi din Timişoara, care au lăsat-o să se degradeze. A intrat în atenţia autorităţilor ca urmare a protestelor societăţii civile, în iarna anului 2013. Mai multe asociaţii şi numeroşi timişoreni au aprins lumânări în faţa casei.

Timişorenii au cerut luarea unor măsuri urgente, astfel încât imobilul să nu se prăbuşească. Ulterior, pe când vila a rămas şi fără acoperiş, pe gardul care înconjoară Casa Mühle a apărut o misterioasă lucrare de artă, un desen însoţit de mesajul: “Sper din toţi sufletul că nu aţi uitat de mine, dragilor! Vreau să înfloresc la loc!”.

A fost nevoie de o decizie a instanţei ca proprietarii să fie obligaţi să aducă imobilul la starea iniţială. Între timp a decedat şi fostul proprietar, iar moștenitorii s-au achitat de reabilitarea clădirii.

„Societatea civilă a ripostat la acel moment pentru că proprietarii au încercat să dea jos acoperişul din dorinţa de a lăsa clădirea să se autodistrugă. Noi am preluat dorinţa timişorenilor şi am dus-o mai departe, am făcut toate demersurile pentru a apăra această clădire. A existat şi o plângere penală, după aceea am solitat intervenţia Primăriei, care, după cum ştiţi, a câştigat acest proces. Au fost câţiva ani în care s-a tergiversat punerea în execuţie a sentinţei judecătoreşti definitive şi irevocabile. Aşadar, am reuşit să forţăm proprietarii să readucă această casă dragă timişorenilor la starea iniţială. Suntem bucuroşi că această clădire începe să arate acum bine şi nu ne mai face de râs, ţinând cont de istoricul acestei clădiri”, a spus Ilie Sârbu, fostul preşedinte al Asociaţiei Salvaţi Patrimoniul Timişoara.

Ar putea să fie cumpărată de municipalitate

Imobilul construit între anii 1866-1868 nu se regăseşte în proprietatea oraşului, dar ar putea să intre dacă va exista dorința de a negocia cu proprietarii. Primăria ar putea să amenajeze acolo un muzeu al florilor.

“Trăim într-o democraţie, aşa că dacă vrem clădirea trebuie să ne asumăm o investiţie. Atât în achiziţionarea imobilului, cât şi în refacerea lui. Nu discut cum s-au pierdut etapele prin care casa putea să fie în patrimoniul Timişoarei. Pentru că putea. Acum, trebuie să respectăm proprietatea. Şi să o cumpărăm, dacă se poate. În momentul în care facem achiziţia acestui imobil, trebuie să ne asumăm şi investiţia pentru amenajarea unei case memoriale, cu tot ce prevede aceasta. Am gând ca acest imobil, în 2023, când Timişoara va fi Capitală Europeană a Culturii, Casa Mühle să fie în patrimoniul oraşului”, a spus viceprimarul Cosmin Tabără.

Familia Mühle are o istorie extraordinară şi prea puţin cunoscută, deşi marii florari ai Timişoarei au adus faimă oraşului şi şi-au lăsat puternic amprenta asupra lui, mai scrie publicația. „Florile cultivate de Wilhelm şi Árpád Mühle au ajuns chiar şi la celebre case impriale şi regeşti ale Europei, iar cărţile lor de botanică pot fi considerate adevărate manuale.”

