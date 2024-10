Gigi Becali a trecut peste înfrângerea cu Rangers și pregătește derby-ul cu Rapid

Această partidă a fost o adevărată dezamăgire pentru campioana României, care se bucura de o formă bună, având cinci victorii consecutive înainte de meciul din Scoția.

După acest rezultat, Gigi Becali a făcut o declarație fermă, afirmând că „niciodată cât sunt eu la Steaua (n.r. – FCSB) nu o să se joace cu 3 fundași centrali”.

Această afirmație vine într-un moment în care echipa se pregătește pentru derby-ul cu Rapid, programat duminică, 27 octombrie, de la ora 21:00.

Becali este de așteptat să revizuiască strategia echipei, având în vedere că Rapid ar putea folosi un sistem similar cu trei fundași centrali, iar FCSB a experimentat recent cu aceeași formulă, înfruntând critici după prestația din meciul cu Rangers.

Nu, nu are de ce să intre Chiricheș de la început cu Rapid. Nu jucăm cu doi închizători, doar cu Șut. Am vorbit cu Șut, el a vrut să rămână acolo, dar tu ai meci cu Rapid, poate așa uită durerea. A zis ‘Da, nea Gigi’. Nu vreau să știe toată echipă, nu trebuie să știe Șumudică tot, o să aibă o mică surpriză. E clar că Tănase trebuie atacant, ne trebuie jucători talentați. Ngezana și Dawa au fost ok. Toată vina pentru meciul cu Rangers o are numai Edjouma. Niciodată cât sunt eu la Steaua (n.r.-FCSB) nu o să se joace cu 3 fundași centrali. Nu există, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.