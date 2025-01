Carrie Underwood, moment artistic special în cadrul ceremoniei de preluare a mandatului de către Donald Trump

Cântăreața de muzică country Carrie Underwood, câștigătoare a concursului „American Idol” în 2005, va susține un moment artistic special în cadrul ceremoniei de preluare a mandatului de către președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance pe 20 ianuarie.

Carrie Underwood, pe scenă la preluarea mandatului de către președintele Trump

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comitetului Trump-Vance, Carrie Underwood va interpreta piesa patriotică „America the Beautiful”, fiind acompaniată de Corul Forțelor Armate și Corul Academiei Navale a Statelor Unite, notează presa internațională.

Momentul muzical al artistei va avea loc imediat după depunerea jurământului de către vicepreședintele JD Vance și înainte ca Donald Trump să rostească jurământul prezidențial.

Alegerea lui Carrie Underwood, una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică country, adaugă o notă emoționantă și simbolică acestui eveniment important.

Carrie Underwood este una dintre cele mai emblematice figuri ale muzicii country contemporane, recunoscută pentru vocea sa puternică, prezența scenică impresionantă și cariera strălucitoare care a început odată cu câștigarea sezonului al patrulea al emisiunii American Idol în 2005.

Originară din Checotah, Oklahoma, Carrie a transformat rapid succesul din concurs într-o carieră fenomenală, lansând albume premiate și hituri de top precum „Before He Cheats” și „Jesus, Take the Wheel”.

Cu o combinație unică de sensibilitate tradițională și elemente moderne, muzica ei a atras milioane de fani din întreaga lume. Albumele sale au fost răsplătite cu multiple premii Grammy, inclusiv pentru cea mai bună interpretare vocală feminină country. În plus, Carrie a devenit o prezență constantă la marile evenimente de divertisment, cântând la Super Bowl, premiile CMA și alte ocazii importante.

Pe lângă cariera muzicală, Underwood este cunoscută și pentru activismul său, susținând cauze legate de drepturile animalelor, sănătatea publică și educație.

În 2010, ea a lansat propria fundație, Checotah Animal, Town, and School Foundation (C.A.T.S.), pentru a sprijini comunitatea în care a crescut.

