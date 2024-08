Carmen Șerban, în cârje: „Mi-a venit să plâng!”

Artista a aflat recent că starea ei fizică este grav afectată, fiind diagnosticată cu probleme severe la nivelul genunchiului.

Conform recomandărilor medicale, Carmen Șerban va trebui să folosească cârje pentru a se deplasa.

Această veste a fost devastatoare pentru cântăreață, care a recunoscut că, atunci când a aflat de necesitatea cârjelor, a început să plângă și și-a amintit de tatăl ei.

În ciuda dificultăților, Carmen Șerban se străduiește să își mențină optimismul și să facă față provocărilor de sănătate.

RMN-ul spune că am un menisc rupt. E o fisură mare, dar e aproape rupt. Nu am mai avut probleme de genul ăsta. Când mi-a zis doctorul să mă pun în cârje, am început să plâng pentru că mi s-a părut aiurea. Mi s-a părut greu. M-am gândit la tatăl meu, care și el a fost așa, a avut o problemă,

a povestit Carmen Șerban.