Cântăreața Sinead O’Connor a murit la vârsta de 56 de ani. Renumita interpretă din Dublin a lansat 10 albume de studio de-a lungul carierei sale.

Cântăreața irlandeză Sinéad O’Connor a murit la vârsta de 56 de ani, potrivit Irish Times.

Renumita interpretă din Dublin a lansat 10 albume de studio de-a lungul carierei sale. Single-ul ei “Nothing Compares 2 U” a fost desemnat numărul unu mondial în 1990 de către Billboard Music Awards.

Sinead O’Connor, acclaimed Dublin singer, dies aged 56 https://t.co/00uq4SjSHr — The Irish Times (@IrishTimes) July 26, 2023

Nu se știe cum a decedat, dar se lupta cu probleme ce țin de sănătatea mintală. Anul trecut, după moartea fiului ei Shane, în vârstă de 17 ani, prin sinucidere, ea a fost internată la spital după ce a postat pe rețelele de socializare că ar dori să se sinucidă, fapt pe care l-a și încercat.

Fiul acesteia și-a luat viața în ianuarie anul trecut, după ce a fugit din spital și a fost dat dispărut două zile. Într-un tweet după moartea lui, ea a spus: „De atunci trăiesc ca o creatură de noapte… parcă sunt un strigoi. El a fost dragostea vieții mele, lampa sufletului meu. Împreună formam un întreg. A fost singura persoană care m-a iubit vreodată necondiționat. Sunt pierdută fără el.”

Brendan Courtney, un prezentator de televiziune irlandez, a declarat într-un omagiu: „Sunt atât de profund întristat să aud că Sinead a murit. O persoană care a ajutat lumea să vadă lucrurile diferit, cu un cost personal. Îi datorăm multe. A scos Irlanda la lumină, țară care avea un trecut sumbru și a făcut-o relevantă pe scena mondială. RIP.”

O’Connor și-a schimbat numele în Shuhada’ Sadaqat în 2018, când s-a convertit la islam. S-a născut la Dublin pe 8 decembrie 1966 și a vorbit despre copilăria ei traumatizantă. Mama sa o abuza fizic și sexual.

O’Connor a fost plasată la o școală de corecție la vârsta de 15 ani, după o serie de furturi. La Grianán Training Centre, din Dublin, una dintre călugărițe i-a văzut potențialul muzical, i-a cumpărat o chitară și a trimis-o la cursuri.

În 2022 a fost lansat un film despre viața și cariera cântăreței. Ea a primit premiul inaugural pentru Classic Irish Album la RTÉ Choice Music Awards în martie. Cântăreața a fosta aplaudată la scenă deschisă și a dedicat premiul primit pentru “I Do Not Want What I Haven’t Got”, fiecărui membru al comunității de refugiați din Irlanda.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!