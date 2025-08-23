Temperaturile ridicate înregistrează o afectare semnificativă a culturilor de porumb din Uniunea Europeană, ceea ce va duce la cele mai mari importuri de porumb din ultimele trei sezoane, conform estimărilor din industrie.

Potrivit FranceAgriMer, procentul culturilor de porumb aflate într-o stare bună sau excelentă a scăzut până la 62% la sfârșitul săptămânii trecute, marcând o scădere semnificativă față de nivelurile din ultimii ani.

Departamentul american al Agriculturii a raportat că temperaturile au fost cu 9 grade Celsius peste media normală în perioada premergătoare datei de 16 august în nordul Spaniei și sudul Franței, afectând grav randamentele și calitatea culturilor.

Bulgaria se confruntă și ea cu o criză, culturile de porumb și floarea soarelui fiind în declin, la cele mai scăzute niveluri din ultimii ani.

Creșterea importurilor de porumb în Europa și contextul mondial

Consiliul Internațional al Cerealelor (IGC) estimează că în sezonul 2025-2026, UE va importa 21 de milioane de tone de porumb, devenind al doilea mare importator mondial pentru al doilea an consecutiv.

Oferta bogată din Brazilia și SUA, anticipată să fie record, contribuie la această creștere a importurilor.

Evoluții ale prețurilor și probleme de recoltare

Pe bursa de la Chicago, prețul porumbului a atins cel mai scăzut nivel din ultimele 12 luni la începutul lui august, din cauza așteptărilor de recolte mari în SUA și Brazilia, în timp ce pe bursa de la Paris, cotațiile futures au crescut vineri cu 0,8%, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, due la competiția din piața internațională.

Recoltarea porumbului în Europa se preconizează să se accelereze în toamnă, în condițiile în care meteorologii anunță timp mai rece și ploi care vor ajuta la refacerea umidității solului în sudul și centrul continentului.

Însă, în zone precum Marea Britanie, nordul Germaniei, sudul României, Bulgaria și Spania, condițiile secetoase pot complica și mai mult procesul de recoltare.

