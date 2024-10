Când intră pensiile pe card în octombrie

Conform oficialilor, banii vor fi virați pe carduri în data de 11 octombrie 2024, măsura având un impact asupra a peste 2,6 milioane de români.

„Ministerul Muncii și Solidarității Sociale informează că pensiile aferente lunii octombrie vor fi virate în avans, vineri, 11 octombrie 2024, pentru toți pensionarii care primesc banii în conturi bancare. Această măsură vizează peste 2,6 milioane de pensionari, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice”, transmis reprezentanții Ministerului Muncii.

Această decizie vine în urma aplicării noii legi care reglează recalcularea pensiilor brute în funcție de veniturile brute obținute pe parcursul activității profesionale. Implementarea acestei legi a generat unele nemulțumiri în rândul pensionarilor, care s-au confruntat cu decizii de recalculare neașteptate.

Oficialii Ministerului Muncii au dorit să răspundă la aceste îngrijorări și să asigure pensionarii că vor primi pensiile la timp, îmbunătățind astfel situația financiară a acestora.

Această măsură subliniază angajamentul guvernului de a sprijini pensionarii și de a asigura o gestionare eficientă a fondurilor destinate pensiilor.

De altfel, o nouă veste bună pentru pensionari: se măresc pensiile de la 1 ianuarie 2025.

Cei cu indemnizația minimă socială trebuie să știe că, în 2024, toți, indiferent de cuantumul de pe decizia de recalculare, dacă sunt sub 1281, rămân cu 1281, iar în 2025 vor avea majorare cu inflația, la fel ca până acum. În ceea ce privește majorarea pentru cei care au sume mai mari de 1281, trebuie să știe că absolut toți pensionarii beneficiază de majorarea cu formula din lege. În legea articolului 84, avem majorarea anuală a pensiilor cu un mecanism clar, predictibil, sustenabil, în luna ianuarie. Avem doi parametri. Avem inflația plus 50% din câștigul salarial mediu brut. În legea pensiilor, avem acest termen folosit de majorare, dar dincolo de asta, important este că pensiile românilor au crescut și că am creat o lege care să ne ducă într-o zonă de echitate, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, la România TV.