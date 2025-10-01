Campionii economiei românești: peste 13.000 de firme generează afaceri de 287 miliarde euro

Clasamentul include companii din industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură, pescuit și construcții

Cele mai performante companii din România au continuat să-și consolideze poziția în 2025. Potrivit datelor publicate de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cele 13.078 de firme situate pe primele 10 poziții în Topul Național al Firmelor au raportat afaceri cumulate de peste 287 miliarde euro, cu 6% mai mult decât în anul precedent.

Clasamentul include companii din industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură, pescuit și construcții. Analiza a fost realizată pe baza a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 356.105 au fost eligibile pentru competiție, conform metodologiei aplicate la nivel național.

Rezultatele arată o economie privată dinamică: profitul operațional cumulat a ajuns la 25,9 miliarde euro, reprezentând 9% din cifra totală de afaceri, în creștere cu 1,37% față de anul trecut. Totodată, aceste companii angajează peste 1,39 milioane de persoane, cu aproape 4% mai mult, decât în perioada anterioară.

„Cifrele arată clar că mediul de afaceri românesc are resurse și determinare. Creșterea cifrei de afaceri și a numărului de angajați contrazice percepția negativă despre economie. Companiile investesc, creează locuri de muncă și generează profit”, a declarat Mihai Daraban, președintele CCIR.

La nivel sectorial, industria și serviciile reprezintă cele mai numeroase domenii din top, cu ponderi de 34,4% și respectiv 28,8%. Comerțul domină însă clasamentul cifrei de afaceri, concentrând aproape 44% din total, urmat de industrie (32,8%) și servicii (13,1%). Industria rămâne lider la profitabilitate, cu 38,7% din profitul total și o marjă de peste 10%.

Topul Național al Firmelor este realizat anual de CCIR încă din 1994 și reprezintă singura ierarhie oficială la nivel național, stabilită în baza a cinci indicatori economici-cheie: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența capitalului.

