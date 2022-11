Cadou de la Guvern. În ciuda morților de pe șosele, punctul de amendă este înghețat

Ar fi al șaptea an consecutiv în care punctul de amendă rămâne la valoarea din 2017, adică la 145 de lei, în ciuda faptului că țara noastră este locul 1 în UE la numărul de morți.

Ministrul de Finanțe a anunțat că punctul de amendă va rămâne tot la valoarea de 145 de lei, deși acesta ar trebui să fie de 300 de lei, adică 10% din valoarea salariului brut pe economie. Acest lucru se rezolvă printr-o Ordonanță de la final de an, un cadou pe care Executivul îl face românilor, însă în fapt nu înseamnă decât vieți pierdute și familii distruse ca urmare a numărului mare de accidente rutiere.

În Parlament, sunt uitate prin sertare legile împotriva șoferilor care umblă băuți sau drogați la volan, care nu respectă regulile de circulație, care provoacă accident rutiere, iar cei bogați cu limuzine care folosesc șoselele precum pistele de aeroport ca să-și ia zborul sunt ușor sancționați cu banii lor puși deoparte pentru sandviș.

Mai exact, depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h / are ca urmări primirea a 9-20 de puncte-amendă (1.305 sau 2.900 lei) + suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile. Amenzile maxime pentru persoanele juridice sunt între 21 și 100 de puncte-amendă (clasa a V-a de sancțiuni), 3045 lei și 14500 lei.

Dacă la noi depășirea vitezei cu 30 km/h de exemplu se sancționează cu cu 6-8 puncte-amendă (870 sau 1.160 lei) + 4 puncte de penalizare, în Grecia depășirea vitezei de peste 30 de km/h înseamnă amenda de 350 euro si reţinerea permisului pentru 60 de zile. Și poate că punctul de amendă ar putea fi și mai mai mult de 10% din salariu minim pe economie, dacă într-adevăr în țara asta ar fi o voce puternică care ar lupta împotriva vinovaților cu volanul în mână.

Potrivit datelor Eurostat, România a avut cel mai mare număr de morți la nivelul Uniunii Europene, adică 92 decese la 1 milion, spre deosebire 45 cât a fost media UE, iar Grecia de 57 de morți. La polul opus s-au aflat state precum Norvegia (15), Malta (17) și Suedia (21). Datele furnizate de Poliția Română și de Ministerul Justiției arată o realitate sumbră: 20.000 de persoane trimise în fața instanțelor de judecată în fiecare an pentru conducere fără permis, sub influența drogurilor sau băuturilor alcoolice. Tot în fiecare an își pierd viața sau sunt rănite grav, în accidente produse de cei care conduc fără permis, băuți sau drogați, aproximativ 500 de persoane.

Dacă ne întrebăm dacă amenzile mai mari ar funcționa în acest sens, este suficient să ne uităm la statele care au cel mai mic număr de accidente mortale și cele mai mari amenzi. Desigur că amenzile trebuie însoțite și de pedepse mai dure, cum ar fi închisoarea, sechestrarea mașinii sau chiar acei șoferi să nu mai aibă dreptul să conducă.

De cealaltă parte, polițele RCA obligatorii și care funcționează în caz de accident, au ajuns de trei ori mai scumpe într-un an, iar în această situație nici ASF și nici Guvernul nu au reușit să pună un plafon în cazul prețurilor care deși s-au mărit, service-urile auto se plâng că nu primesc plățile la timp din partea asiguratorilor auto. Astfel că, este ușor să vedem măsuri populiste care distrug vieți, în loc ca Executivul să se preocupe de alte probleme mai urgente cum ar cheltuirea banilor din PNRR pentru transporturi, școli, spitale și nicidecum daruri otrăvite.

Între timp, așteptăm și bugetul de stat pe anul 2023 să vedem exact dacă salariul minim pe economie va fi într-adevăr majorat la 3.000 de lei, dacă vor fi alocați mai mulți bani în educație, sănătate și cum vor fi cheltuite fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și cel mai important să vedem ce noi măsuri iau autoritățile pentru a fi în linia statelor civilizate.