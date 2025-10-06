Câciu a criticat și costurile leasingului, comparând rata lunară a Duster-urilor cu cea pentru autoturisme de lux

Deputatul PSD, Adrian Câciu, susține că procedura prin care Cancelaria prim-ministrului a achiziționat mai multe autoutilitare Dacia Duster ar fi contrară legii și cere anularea contractului. Într-o postare publicată pe Facebook, fostul ministru de Finanțe argumentează că, potrivit definiției legale, o autoutilitară este destinată transportului de mărfuri, nu utilizării drept mașină de serviciu.

„Întreaga achiziție este ilegală, la fel și eventualele deconturi făcute de Guvern pentru aceste vehicule. Cancelaria ar trebui să denunțe contractul și să returneze mașinile. Dacă are nevoie de autoturisme, să le solicite de la ANAF, din cele confiscate, sau să apeleze la RAPPS printr-un contract de comodat, respectând limita de combustibil impusă SGG”, a scris parlamentarul.

Câciu a criticat și costurile leasingului, comparând rata lunară a Duster-urilor cu cea pentru autoturisme de lux: „Rata la aceste Duster-uri nu vi se pare apropiată de cea pentru un Range Rover sport sau premium?”, a ironizat acesta.

În replică, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a afirmat că achiziția în leasing operațional a 17 vehicule s-a făcut în conformitate cu legislația și a permis reducerea semnificativă a cheltuielilor.

„În ultimele 100 de zile, am redus de zece ori costurile cu închirierea mașinilor. De la 850.000 lei lunar în iunie, am ajuns la 84.000 lei în prezent, fără șoferi. Obiectivul nostru a fost să diminuăm cât mai mult cheltuielile din bani publici”, a declarat Jurca la Palatul Victoria.

El a explicat că, la preluarea mandatului, existau 30 de autoturisme contractate prin RA-APPS, cu un cost lunar de circa 850.000 lei. Numărul a fost redus la jumătate, iar în etapa următoare s-a trecut la leasingul celor 17 Duster-uri, în urma unei selecții de oferte, pentru a continua scăderea cheltuielilor.

