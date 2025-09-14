Buzău – Dinamo 32-31! „Dulăii”, înfrânți pe final de un fost jucător al lor

Campioana Ligii Zimbrilor a suferit a doua înfrângere consecutivă, după un meci dramatic încheiat în ultimul minut.

Dinamo București a cedat pe terenul lui HC Buzău, scor 32-31, în etapa a doua din Liga Zimbrilor. „Dulăii” au fost învinși chiar de un fost jucător al lor, Vitaly Komogorov, autorul golului decisiv din ultimele secunde.

Meciul a început bine pentru trupa lui Paulo Pereira. Dinamo a condus întreaga primă repriză, cu un avans maxim de trei goluri, și a intrat la pauză în avantaj minim, 18-17.

În partea secundă, buzoienii au trecut pentru prima dată la conducere, dar campioana ultimelor nouă ediții a reușit să răspundă și să se distanțeze la +4. Totuși, finalul a fost dezastruos pentru dinamoviști, care au fost egalați și apoi învinși la ultima fază.

Suporterii, extrem de critici după eșec

Golul victoriei a fost marcat de Vitaly Komogorov, fost handbalist al lui Dinamo, ceea ce a amplificat frustrarea fanilor. Pe rețelele de socializare, aceștia au criticat prestația echipei și strategia actualului staff:

„Buzăul este o deplasare dificilă? Se vede că la Dinamo a început declinul…”

„Un joc groaznic! Jucători fără pic de demnitate și fără pic de voință. Joacă doar să fie acolo în teren”

„Așa se întâmplă când îți subestimezi adversarul și când lași jucători buni în afara lotului. Afară cu antrenorul, să vină antrenor român”

„Cu așa joc și așa determinare, te bate și Sighișoara… cu tot respectul pentru cei de acolo”

„Lamentabil! Groaznic! Echipa a rămas doar o umbră din era Pascual”

Dinamo, start slab și în Europa

Înfrângerea de la Buzău vine după ce Dinamo pierduse și debutul în EHF Champions League, 30-33 pe teren propriu cu Sporting Lisabona, în fața a 2.500 de spectatori.

În Liga Campionilor, „dulăii” fac parte dintr-o grupă extrem de puternică, unde urmează să întâlnească adversari de top precum Veszprem, Fuchse Berlin, Aalborg sau Kielce.

Pentru Dinamo urmează un alt test dificil în campionat, pe teren propriu, împotriva celor de la CSM Constanța, în etapa a treia.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!