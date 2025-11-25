Optimismul investitorilor este alimentat de posibilitatea ca Rezerva Federală a Statelor Unite să reducă dobânda cheie la reuniunea din decembrie

Pieţele de acţiuni din Europa au încheiat prima zi a săptămânii în creştere, evoluând în linie cu tendinţa pozitivă de pe pieţele internaţionale. Optimismul investitorilor este alimentat de posibilitatea ca Rezerva Federală a Statelor Unite să reducă dobânda cheie la reuniunea din decembrie, notează CNBC.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat luni cu 0,3%, cu majoritatea sectoarelor şi burselor din regiune pe plus. Printre cele mai notabile evoluţii se află saltul de aproape 11% al acţiunilor Bayer, după ce compania a anunţat rezultate favorabile în studiul de fază III pentru Asundexian, un medicament aflat în dezvoltare pentru prevenirea accidentului vascular cerebral.

În sens opus, titlurile Novo Nordisk au pierdut aproape 6%, după ce semaglutida – ingredientul activ al tratamentelor Ozempic şi Wegovy – nu a obţinut rezultatele aşteptate într-un studiu dedicat unui potenţial tratament pentru Alzheimer. Acţiunile AstraZeneca au urcat uşor, cu 0,8%, în urma confirmării unei investiţii de 2 miliarde de dolari în extinderea capacităţilor sale de producţie din SUA.

Segmentul european al industriei de apărare a consemnat scăderi vizibile. Investitorii reacţionează la discuţiile dintre Washington şi Kiev privind un plan de pace, după ce o propunere preliminară a stârnit critici pentru concesiile presupuse din partea Ucrainei. Acţiunile Rheinmetall, Renk, Hensoldt şi Saab au coborât între 4% şi 5,6%, iar indicele Stoxx 600 Aerospace and Defense a atins cel mai scăzut nivel din ultimele luni.

În paralel, în SUA, autorităţile au transmis că negocierile privind garanţiile de securitate pentru Ucraina nu au dus încă la un acord. În sectorul minier, Anglo American a scăzut uşor după retragerea interesului gigantului BHP pentru o eventuală ofertă de preluare.

Tendinţa pozitivă de pe bursele asiatice şi creşterea contractelor futures americane au contribuit la sentimentul general de revenire, alimentat de comentariile unui oficial Fed din New York, care a sugerat că o tăiere a dobânzii în decembrie rămâne un scenariu posibil. În prezent, investitorii estimează cu aproape 70% şanse o reducere de 0,25 puncte procentuale la următoarea reuniune a Fed, programată pentru 9–10 decembrie.

Evoluţiile vin pe fondul unor săptămâni marcate de incertitudini privind evaluările ridicate ale companiilor din tehnologie, în special cele implicate în dezvoltarea inteligenţei artificiale, care au fost principale motoare ale creşterilor bursiere din 2025.

