Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Bursei de Valori București (BVB) a aprobat o nouă etapă de susținere financiară pentru Contrapartea Centrală CCP.RO Bucharest, printr-un mandat acordat Consiliului Bursei de a vota în favoarea unei majorări de capital de până la 27,88 milioane de lei, scrie profit.ro.

Decizia vine la un an după o hotărâre similară și are ca scop consolidarea capitalului unei entități considerate infrastructură critică pentru piața de capital românească, dar care nu a devenit încă operațională. CCP.RO a fost creată pentru a gestiona riscul de contraparte și a permite lansarea instrumentelor derivate la BVB, însă procesul de autorizare s-a confruntat cu repetate întârzieri.

Proiectul, inițiat în urmă cu mai bine de șapte ani, a trecut prin etape dificile, pierzând licența Euronext și necesitând reluarea documentației depuse la ASF. Noul director general al Bursei, Remus Vulpescu, care conduce și boardul CCP.RO, a explicat că infrastructurile financiare de acest tip presupun un proces complex, care nu se poate finaliza rapid.

„Este o investiție mai lentă și mai costisitoare decât s-a anticipat, dar în linie cu experiențele din alte țări europene. Important este să construim o structură solidă și sustenabilă”, a declarat Vulpescu, subliniind că momentul operaționalizării ar fi ideal într-un context de dobânzi mai scăzute, pentru a asigura competitivitate și stabilitate pe piață.

Totodată, BVB lansează o operațiune de majorare a propriului capital social, cu o valoare maximă de 7 milioane de lei, prin emiterea a cel mult 700.000 de acțiuni noi. Capitalul rezultat va fi folosit atât pentru susținerea CCP.RO, cât și pentru dezvoltarea noii burse de la Chișinău, proiect aprobat de acționari, în toamna acestui an.

Acțiunile noi vor putea fi subscrise în termen de 15 zile calendaristice, fiecare acționar având un drept de preferință pentru fiecare acțiune deținută. Prețul de subscriere va fi stabilit de Consiliul Bursei, raportat la media prețurilor din ultimele 180 de zile și cu posibilitatea unui discount de până la 25%.

