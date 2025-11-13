Bucureștiul se colorează în tricolor! Mural spectaculos dedicat fotbaliștilor naționalei a apărut în cartierul Iancului

Noua operă urbană celebrează spiritul echipei României, înaintea meciului decisiv cu Bosnia.

În ajunul dublei decisive pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, Bucureștiul a primit o nouă pată de culoare. Un mural de mari dimensiuni, dedicat fotbaliștilor echipei naționale, a fost dezvăluit în cartierul Iancului, pe fațada unui bloc situat în apropierea unei biserici și nu departe de Arena Națională.

Lucrarea, intitulată „Din dragoste pentru România”, îi înfățișează pe trei dintre jucătorii emblematici ai generației actuale: Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu. Realizat cu ocazia meciului crucial cu Bosnia, muralul simbolizează unitatea, curajul și pasiunea tricolorilor înaintea confruntării care poate decide locul secund în grupă.

Radu Drăgușin, prezent la dezvelirea muralului

Deși nu a fost convocat pentru acțiunea echipei naționale, din cauza recuperării după o accidentare, fundașul lui Tottenham Hotspur, Radu Drăgușin, a fost prezent la eveniment, însoțit de logodnica sa. Fotbalistul a vorbit despre emoția momentului și despre mândria de a fi parte dintr-o asemenea inițiativă artistică.

„Când am aflat că se va face această pictură a fost un sentiment foarte puternic. Niciodată nu am crezut că voi avea alături de cei doi colegi de la echipa națională o astfel de operă de artă. Vreau să le mulțumesc.

Alături de colegii mei de la națională am reușit să facem un lucru atât de important încât oamenii s-au gândit să imortalizeze pe un bloc acest lucru. Știu că munca lor a fost una titanică”, a declarat Drăgușin.

Fundașul a interacționat cu suporterii veniți la dezvelirea muralului, oferind autografe și fotografii. Momentul a fost încărcat de emoție, cu fanii scandând numele tricolorilor și arătându-și sprijinul pentru echipa pregătită de Mircea Lucescu.

Arta urbană, noul limbaj al mândriei sportive

Muralul din Iancului continuă o tradiție tot mai vizibilă în capitală — celebrarea marilor sportivi români prin artă stradală. În urmă cu doi ani, David Popovici, dublu campion mondial la natație, a fost omagiat printr-o pictură murală impresionantă amplasată în zona Lizeanu–Ștefan cel Mare.

Mesajul său de atunci a rămas unul definitoriu pentru spiritul noii generații de sportivi români:

„Iubesc România pentru că este o țară a creativității, o țară a oamenilor liberi care vor să o facă și mai bună. România crește prin excelență, prin sport, prin artă, inclusiv artă urbană. Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 35.”

Prin aceste lucrări, Bucureștiul capătă o nouă dimensiune vizuală, în care performanța sportivă se împletește cu expresia artistică, iar zidurile orașului devin un manifest al identității și mândriei naționale.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!