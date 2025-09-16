Șoferii din Capitală petrec în fiecare an echivalentul a peste 12 zile de lucru blocați în trafic, potrivit Indexului de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare.

La polul opus, locuitorii din orașe precum Reșița, Giurgiu sau Călărași pierd doar între 3 și 3,5 zile anual din cauza congestionării rutiere.

Analiza a fost realizată între martie și iunie 2025, de luni până vineri, în intervalul 07:00–20:00, și a vizat Bucureștiul și cele 41 de municipii reședință de județ.

Ora de prânz, noul vârf de trafic

Raportul arată că tiparul clasic al „orelor de vârf” s-a modificat. Traficul nu mai atinge niveluri critice doar dimineața și seara, ci și între orele 11:00 și 14:00.

„Datele analizate de noi arată că ora de prânz este noul vârf de trafic. În multe oraşe, vitezele minime nu se mai înregistrează la 08:00 sau 17:00, ci între orele 11:00 şi 14:00. Explicaţia vine din munca flexibilă, programe decalate şi o dispersie mai mare a fluxurilor de deplasare pe durata zilei”, a explicat Florian Filat, director executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare.

El a subliniat că măsurile de mobilitate ar trebui calibrate pentru intervalul 11:00–14:00, nu doar pentru orele tradiționale de „rush hour”, ținând cont și de deplasările zilnice de proximitate, nu doar de fluxurile de intrare-ieșire din oraș.

Salturi și căderi în clasament

Raportul din 2025 marchează schimbări notabile față de anul precedent:

Oradea urcă 17 locuri,

Alba Iulia și Bistrița câștigă câte opt poziții,

Reșița își consolidează locul întâi, cu o creștere de șase locuri față de 2024.

În schimb, orașe precum Alexandria și Cluj-Napoca pierd câte șapte poziții, iar Brașov și Tulcea scad cu cinci locuri, pe fondul șantierelor prelungite și al presiunii crescute pe rețelele rutiere.

Marile orașe rămân sub presiune

Bucureștiul continuă să fie excepția rețelei urbane, cu un ETTR (Excess Travel Time Ratio) de 45% și cu pierderi echivalente a peste 12,7 zile de lucru anual.

Timișoara și Iași depășesc pragul de 9 zile pierdute pe an. Brăila și Galați, deși au peste 150.000 de locuitori, reușesc să se mențină în zona verde a clasamentului, cu doar 3,6–4,3 zile pierdute.

