Ministrul de Finanțe reamintește că România va intra într-un proces de ajustare fiscal-bugetară, începând din 2025

Marcel Boloș a declarat, într-o intervenție televizată, că România are un angajament aprobat prin PNRR, care obligă Guvernul să ia măsuri pentru un impact bugetar de 2,5% din PIB.



„Din respect faţă de mediul de afaceri, mi-aș dori să nu fie pusă în discuţie problema impozitelor şi taxelor şi de aceea am făcut aceste demersuri ca, atunci când trebuie să punem pe masă pachetul de măsuri la care suntem obligaţi prin PNRR, componenta de fiscalitate să fie cât mai mică. Mi-aş dori să fie zero acest lucru. Acest lucru nu poate garanta şi aş fi total necredibil dacă aş spune că această componentă de fiscalitate va fi zero. Mi-aş dori ca la sfârşitul anului, să pot anunţa că am reuşit ca această componentă de fiscalitate din măsurile, cum am spus, globale şi pachetul de măsuri să tindă spre zero”, a precizat ministrul Finanțelor la Digi24.



Ministrul Boloș, a mai afirmat și că regulile pentru gestionarea finanţelor ţării vor fi mult mai stricte din 2025.

„Anul viitor va trebui să intrăm într-un proces de ajustare fiscal-bugetară, care trebuie să aibă şi o componentă de restructurare a sistemului de cheltuieli publice, din respect faţă de mediul de afaceri. Nu totul trebuie să fie pe umerii mediului de afaceri. Încă nu avem stabilite măsurile şi nu le avem definitivate cu Comisia Europeană, este un proces de negociere”, a mai precizat Marcel Boloş.