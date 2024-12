Preşedintele Senatului, liberalul Ilie Bolojan, a declarat, luni, că Guvernul propus pentru învestire este „o necesitate pentru România”, menţionând că „aici nu mai e vorba de simpatii sau antipatii sau de animozităţi care ţin de trecutul apropiat, aici este vorba de responsabilitate pentru ţară”.

„Guvernul pe care ne propunem să-l învestim astăzi este o necesitate pentru România, pentru că avem nevoie de stabilitate, având în vedere criza politică în care ne găsim. Avem nevoie de controlul deficitelor bugetare şi ale finanţelor statului în aşa fel încât să luăm măsuri pentru ca lucrurile să nu iasă de sub control. Dar acest lucru nu este suficient. Acest Guvern mai are câteva misiuni importante: să menţină parcursul european şi euro-atlantic al României şi să restabilească încrederea cetăţilor în stat şi în clasa politică”, a afirmat Bolojan, în plenul reunit al Parlamentului, la şedinţa comună de învestitură a viitorului Executiv.

El a adăugat că majoritatea parlamentară şi Guvernul au de pus în aplicare „obiective ambiţioase”, cum sunt: reducerea cheltuielilor publice inutile, descentralizarea, refacerea industriei româneşti, sprijinirea producţiei interne, mai ales a celei agricole, continuarea marilor proiecte de investiţii şi accesarea fondurilor europene pentru a asigura creşterea economiei naţionale.

„Acestea sunt raţiunile pentru care Partidul Naţional Liberal a decis să susţină această coaliţie şi să voteze astăzi pentru învestirea actualului Guvern. Aici nu mai e vorba de simpatii sau antipatii sau de animozităţi care ţin de trecutul apropiat, aici este vorba de responsabilitate pentru România şi pentru viitorul ţării noastre”, a adăugat Ilie Bolojan.

Șeful PNL a mai spus că a înţeles mesajul pe care românii l-au dat în ultimele rânduri de alegeri

„De aceea, cred că este locul ca în dezbaterile politice să renunţăm la atacuri, la chestiile sterile şi se susţinem măsuri sănătoase pentru România, iar o provocare importantă este reforma statului. Am mai spus că avem nevoie de o administraţie publică bună, care să fie pusă în serviciul cetăţenilor şi al mediului de afaceri. Avem nevoie, de asemenea, de investiţii în educaţie, care să ne facă mai competitivi ca ţară, trebuie să modernizăm, să facem mai eficient sistemul de sănătate pentru că binele nostru depinde de sănătatea naţiunii noastre, suntem obligaţi să investim în Apărare pentru a ne putea apăra. Nu în ultimul rând, o provocare extrem de importantă este să menţinem România în familia lumii libere. Prezenţa noastră în Uniunea Europeană şi în NATO este normală, dar nu şi suficientă. Depinde şi de noi cum putem să ne valorificăm beneficiile apartenenţei la aceste spaţii, reprezentând mai bine România, susţinând profesionalismul în politică, creând condiţii pentru dezvoltare în ţara noastră, Mesajul meu pentru dumneavoastră și pentru români este unul de încredere în propriile noastre forțe, ca țară și ca societate. Pentru asta trebuie să avem curajul să luăm decizii bune pentru România. Și că ne place, că nu ne place, una din primele decizii bune este să votăm acest guvern”, a mai spus Ilie Bolojan”.

Ilie Bolojan: Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate şi pentru ţară

Preşedintele interimar al PNL a declarat că a votat cu gândul la România modernă şi europeană

Ilie Bolojan a votat la secţia de votare de la Colegiul ”Emanuil Gojdu” din Oradea.

”Am votat astăzi cu gândul la România modernă şi la România europeană. Îi îndemn pe toţi românii să se ducă la vot, pentru că fiecare vot astăzi are o mare importanţă. Astăzi, votăm nu doar pentru ţara noastră, ci votăm şi oameni şi partide. Am votat atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat cu oameni pe care îi recunoşti nu după vorbele lor, ci după faptele lor. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate şi pentru ţară. Indiferent care sunt opţiunile dumneavoastră, vă rog să vă prezentaţi la vot, dar după aceea, începând de mâine, trebuie să ne respectăm unii pe alţii şi să fim uniţi în spiritul Zilei Naţionale”, a afirmat Ilie Bolojan.

