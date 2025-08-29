Bogdan Ivan: România cere amânarea renunțării la cărbune până în 2030

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul lucrează la finalizarea renegocierii țintelor asumate de România prin PNRR, astfel încât termenul limită pentru închiderea centralelor pe cărbune să fie prelungit până în 2030, și nu la finalul acestui an, cum prevede angajamentul inițial.

„Sunt convins că planeta nu va fi afectată dacă România își păstrează în funcțiune centralele pe cărbune din Valea Jiului, pentru care militez constant”, a declarat ministrul Ivan.

Acesta a subliniat că în ultimul deceniu producția de energie pe bază de cărbune și gaze a scăzut cu peste jumătate, fără ca noile surse regenerabile să compenseze pierderile. Creșterea eolianului și a solarului este evidentă, însă lipsa capacităților de stocare limitează utilizarea eficientă a acestei energii.

Ivan a precizat că Guvernul pregătește două pachete de măsuri: unul pentru reducerea facturilor la energie, deja depus spre aprobare, și un al doilea pentru dezvoltarea noilor capacități de producție, în special prin valorificarea gazelor naturale, inclusiv a celor din Marea Neagră. Ministrul a amintit și investițiile planificate în reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, negociate cu partenerii americani.

„România și-a asumat cea mai ambițioasă politică de decarbonizare din UE, dar nu putem sacrifica securitatea energetică. Germania și Polonia și-au fixat orizonturi mai lungi, până în 2040-2050. Cerem, realist, amânarea termenului până în 2030”, a punctat Bogdan Ivan.

