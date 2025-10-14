Boală misterioasă pentru Summer McIntosh! Campioana mondială din Singapore s-a retras din Cupa Mondială de înot

Vedeta canadiană ratează toate cele trei etape ale competiției din America de Nord din cauza unei afecțiuni nedezvăluite.

Summer McIntosh, considerată cea mai valoroasă înotătoare a Campionatelor Mondiale din Singapore, nu va mai participa la niciuna dintre etapele Cupei Mondiale din acest an. Sportiva canadiană, în vârstă de 19 ani, a fost forțată să se retragă din competiție din cauza unei boli despre care purtătorul său de cuvânt nu a oferit detalii.

Cupa Mondială în bazin scurt se desfășoară în 2025 în America de Nord și oferă un fond total de premii de 1,2 milioane de dolari, cu câte 10.000 de dolari pentru fiecare record mondial stabilit. Pentru McIntosh, absența este cu atât mai dureroasă cu cât ultima etapă era programată chiar la Toronto, orașul său natal, între 23 și 25 octombrie.

Summer urma să participe inițial la etapa de deschidere, desfășurată în weekendul trecut la Carmel (Indianapolis), dar s-a retras în ultimul moment. Ulterior, postul CBC Sports a confirmat că înotătoarea nu va lua startul nici în etapele din Westmont (17–19 octombrie) și Toronto.

Potrivit reprezentanților săi, decizia a fost luată din motive medicale, iar prioritatea campioanei este refacerea completă:

„Summer este deosebit de dezamăgită că ratează ocazia de a concura în fața fanilor din orașul natal, dar nu a putut să se antreneze și se concentrează pe odihnă și recuperare pentru a se întoarce în bazin”, a transmis purtătorul său de cuvânt.

McIntosh s-a mutat în Texas pentru a lucra cu legendarul antrenor Bob Bowman

Retragerea din Cupa Mondială vine într-un moment important al carierei tinerei canadience. În această toamnă, Summer McIntosh s-a mutat la Austin, Texas, pentru a se antrena sub îndrumarea antrenorului american Bob Bowman, cel care l-a pregătit pe multiplul campion olimpic Michael Phelps.

Cupa Mondială ar fi urmat să fie prima competiție internațională pentru McIntosh în noul său mediu de antrenament, dar planurile au fost amânate din cauza problemelor de sănătate.

Sportiva este considerată una dintre marile speranțe ale natației mondiale. La doar 19 ani, McIntosh are deja în palmares trei titluri olimpice, opt medalii de aur la Campionatele Mondiale în bazin lung și patru în bazin scurt. Vara aceasta, la Campionatele Mondiale de la Singapore, a cucerit cinci medalii, dintre care patru de aur – la 200 m fluture, 200 m mixt, 400 m liber și 400 m mixt – și una de bronz la 800 m liber.

Performanțele sale au impresionat lumea natației, iar alături de francezul Leon Marchand, McIntosh a fost desemnată cea mai bună înotătoare a Campionatelor Mondiale 2025. Ambii se pregătesc acum la același centru de antrenament din Texas, sub supravegherea lui Bowman, în ceea ce pare a fi un nou duo de elită al înotului mondial.

Rămâne de văzut când va reveni Summer McIntosh în competițiile oficiale, însă, potrivit apropiaților, sportiva își propune să fie complet refăcută pentru sezonul olimpic 2026.

