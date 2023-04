BNR menține dobânda cheie la 7%. Ratele rămân scumpe. Traiul românilor, la limita sărăciei

Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 7%, așa cum estimau analiștii economici. Asta înseamnă că românii nu vor mai avea mari creșteri la rate, dar nici nu se vor simți ieftiniri, cel puțin anul acesta. Trebuie să reamintim că majoritatea creditelor s-au dublat în ultimul an.

În ședința din 4 aprilie, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor foarte ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an. Totodată, s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Economiștii estimau că dobânda cheie va rămâne la nivelul de 7% la următoarea ședință de politică monetară. În ceea ce privește inflația, experții spun că la finalul anului va ajunge la nivelul de 7,4%.

„Se va contura o tendință dezinflaționistă mai clară, avem o prognoză de sfârșit de an 2023 de 7,4%. Credem că piețele ar putea fi în continuare surprinse de cifrele mai mici ale inflației în aprilie și chiar în august-septembrie, când indicele principal ar trebui să coboare în cele din urmă spre o singură cifră”, conform economiștilor ING.

BNR reamintește că rata anuală a inflației s-a redus la 15,52 la sută în februarie 2023, de la 16,37 la sută în decembrie 2022, relativ în linie cu previziunile. Scăderea a fost determinată în principal de descreșterea amplă a dinamicilor prețurilor combustibililor și energiei electrice, sub influența unor efecte de bază consistente și a modificării începând cu 1 ianuarie 2023 a caracteristicilor schemei de plafonare și compensare a prețurilor la energie.

,,Este o decizie salutară care îngheață dobânzile în acest an. Ce ne spune BNR? Inflația se temperează, dar perspectiva pare una pozitivă. Din luna iulie-august, vom vedea o temperare a creșterii prețurilor. Ceea ce aduce un iz de stabilitate. Creditele ar urma să se așeze pe un făgaș normal. „, a declarat Adrian Negrescu.

Inflația va mai scădea

Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației își va accelera probabil descreșterea în următoarele luni în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu (februarie 2023), sub influența unor efecte de bază consistente și a corecțiilor descendente ale cotațiilor unor mărfuri, precum și pe fondul modificării caracteristicilor schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie, mai arată BNR.

Incertitudini sunt totuși asociate impactului prezumat al noii configurații a schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie, iar balanța riscurilor induse de factori pe partea ofertei se înclină ușor în sens ascendent în actuala conjunctură, date fiind inclusiv penuria de legume din Europa și reducerea livrărilor de petrol anunțată de țările OPEC.

În același timp, incertitudini și riscuri însemnate la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, continuă să genereze războiul din Ucraina și sancțiunile asociate, iar altele decurg din turbulențele în sistemele bancare din SUA și Elveția, ce ar putea exercita efecte adverse prin afectarea economiilor statelor dezvoltate și a percepției de risc asupra Europei Centrale și de Est, cu impact asupra costurilor de finanțare, se mai arată în comunicatul BNR.

Incertitudini și riscuri mari sunt asociate și conduitei politicii fiscale, date fiind, pe de o parte, ținta de deficit bugetar stabilită pentru 2023 în vederea continuării consolidării bugetare în contextul procedurii de deficit excesiv și al majorării semnificative a costului finanțării, și, pe de altă parte, seturile de măsuri de sprijin aplicate ori prelungite în acest an, într-o conjunctură economică și socială dificilă pe plan intern și global, cu potențiale implicații adverse asupra parametrilor bugetari.

Deciziile CA al BNR vizează readucerea durabilă a ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, inclusiv prin ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. În contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse.