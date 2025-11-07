Agențiile de informații corporative Black Cube și Forward Risk s-au implicat într-o luptă juridică internațională pentru sute de milioane de dolari, transformată într-un duel de spionaj economic între Ricardo Salinas și Val Sklarov.

Comunitatea de informații corporative urmărește îndeaproape lupta juridică dintre miliardarul mexican Ricardo Salinas și omul de afaceri de origine ucraineană Val Sklarov. Ambii au angajat detectivi particulari pentru a exploata punctele slabe ale adversarului.

Cazul continuă să facă valuri în presa de limbă engleză și spaniolă. Ricardo Salinas Pliego, care controlează grupul de servicii financiare Grupo Elektra și compania audiovizuală TV Azteca prin conglomeratul său Grupo Salinas, susține că Vladimir „Val” Sklarov l-a fraudat cu câteva sute de milioane de dolari prin împrumuturi garantate cu acțiuni.

Pentru a câștiga încrederea magnatului mexican, ucraineanul ar fi pretins că este descendent al ilustrei familii Astor, emblematică pentru „Epoca de Aur” a Americii de la sfârșitul anilor 1800. După descoperirea presupusei înșelăciuni, Salinas a intentat mai multe procese împotriva lui Sklarov și a apelat la firme de informații corporative cunoscute pentru sprijinul oferit magnaților în dificultate.

israeliano-britanicul Avi Yanus, director al firmei de informații BC Strategy, mai cunoscută drept Black Cube.

Intelligence Online a consultat mărturia depusă în dosar la 5 martie, în fața Înaltei Curți din Londra, de către israeliano-britanicul Avi Yanus, director al firmei de informații BC Strategy, mai cunoscută drept Black Cube. Yanus afirmă că a fost angajat de Nueva Elektra del Milenio, o subsidiară a Grupo Elektra, la 27 august 2024, pentru a-l ajuta pe Salinas și companiile sale.

În acest scop, agenții Black Cube s-au apropiat sub identități false de doi parteneri de afaceri ai lui Sklarov pentru a obține informații. Este vorba despre avocatul Brian Kotick, de la firma DWF, care lucra atunci pentru omul de afaceri ucrainean, și despre Zara Akbar, fostă angajată a firmei de brokeraj ipotecar Enness Global.

Un agent Black Cube, licențiat ca investigator privat în Israel și prezentându-se drept consultant independent implicat într-un posibil litigiu, s-a întâlnit cu Kotick de trei ori: o dată pe 10 octombrie 2024, prin videoconferință, și apoi de două ori în Țările de Jos, pe 4 noiembrie. Compania a apelat la o firmă locală de investigații din Amsterdam pentru a facilita aceste întâlniri. În paralel, cinci întrevederi – patru online și una într-un hotel din Londra – au avut loc între agenți și Akbar, între octombrie și decembrie 2024.

Sklarov contestă o ordonanță globală de înghețare a activelor obținută de Salinas în august

Informațiile obținute de Black Cube au fost folosite pentru a consolida apărarea lui Salinas împotriva ordonanțelor solicitate de Sklarov și companiile sale – Astor Asset Management, Astor Mutual Fund și Cornelius Vanderbilt Capital Management – în fața Înaltei Curți din Londra. Sklarov contestă o ordonanță globală de înghețare a activelor obținută de Salinas în august 2024, însă instanța londoneză i-a respins cererea de anulare în iunie anul acesta.

Black Cube nu a fost prima firmă de acest fel angajată de magnatul mexican. Înaintea sa, Ricardo Salceda, executiv al Grupo Salinas, apelase la compania americană Forward Risk, potrivit înregistrărilor unei audieri din octombrie 2024. Pe 31 iulie 2024, Forward Risk ar fi informat clientul că firmele din grupul Astor îi aparțin lui Sklarov și că acesta ar fi fost implicat în numeroase fraude cu împrumuturi garantate prin acțiuni.

Forward Risk este o companie de investigații din Washington, achiziționată în 2022 de grupul francez Avisa Partners, ulterior redenumit Forward Global. Directorul său, Brendan Foo, nu a oferit niciun comentariu în legătură cu activitățile pentru Grupo Salinas.

Yanus a declarat că Black Cube nu a folosit e-mailuri sau alte forme de comunicare scrisă cu clienții săi pe durata investigației și că finalizarea acesteia a fost confirmată doar verbal. Singurele materiale transmise au fost transcrierile interviurilor sub acoperire. Această practică este obișnuită pentru firmă, specializată în investigații discrete pentru susținerea proceselor legale.

Black Cube a devenit celebră după ce a încercat să discrediteze acuzatoarele producătorului de film Harvey Weinstein, folosind metode similare. Ulterior, compania a participat la cazuri de anvergură, precum procesul grupului israelian NSO, litigiul Beny Steinmetz Group Resources vs. George Soros, investigații pentru conglomeratul kazah Eurasian Natural Resources Corp, sau procesele fondului de investiții canadian Catalyst Capital Group. Firma are aproximativ 120 de angajați și birouri în Londra, Tel Aviv, Madrid și Singapore.

Nici Sklarov nu a stat cu mâinile încrucișate. Potrivit unor surse apropiate de Black Cube, firma ar fi descoperit că avocații acestuia au angajat, la rândul lor, o companie de informații corporative pentru a găsi probe împotriva lui Salinas. Ca răspuns, Black Cube a început să investigheze investigatorii angajați de partea cealaltă. Se pare însă că firma DWF nu mai lucrează în prezent pentru Sklarov.

Lupta dintre cei doi oameni de afaceri continuă și în presă, fiecare încercând să își impună propria versiune a poveștii. Sklarov insistă asupra scandalurilor financiare care l-au urmărit pe Salinas, în timp ce mexicanul scoate în evidență acuzațiile anterioare de fraudă care îl vizează pe finanțistul ucrainean.

Într-o altă descoperire, numele lui Sklarov apare și în documentele de achiziție ale unui castel din Normandia – Château de Launay, declarat monument istoric. Proprietatea este deținută de societatea SCI Partenaires Château Lavande, un trust creat în iunie anul trecut și administrat de consultantul ucrainean Nazar Lyubinets și de trustul înregistrat în Insulele Virgine Britanice AD INFINITUM.

Potrivit actelor, fondatoarea trustului este Tetyána Usenko Vasziliv, soția lui Sklarov, iar acesta deține rolul de „protector” al structurii. Trustul este administrat de o altă entitate offshore, ABM Corporate Services, înregistrată tot în Insulele Virgine Britanice.