Bijuterii care au aparținut Mariei Tănase, scoase la licitație

Piese din colecția celebrei cântărețe Maria Tănase vor fi scoase la licitație marți, 17 septembrie, în cadrul evenimentului „Something Old, Something New, Something Blue”, care va începe la ora 12:00 pe platforma Artmark Live.

„Maria a lăsat cu limbă de moarte ca toate bijuteriile și o parte din bunurile personale (…) să-mi fie lăsate mie, ca strănepot, care-i adoram cântecul și îl fredonam încă din copilărie. Printre aceste lucruri valoroase și cu tentă istorică, mi-a lăsat și un testament olograf (…) și multe alte bijuterii și pietre prețioase. Am scris și o carte, așa cum îmi cerea în testament povestește Dumitru Cercel, strănepotul artistei, potrivit Artmark.

Bijuteriile din colecția Mariei Tănase, provenind de la moștenitorul artistei, ocupă un loc de cinste în expoziția de la Palatul Cesianu-Racoviță. Printre acestea se numără o brățară decorată cu pietre de ochi de tigru, cu un preț de pornire de doar 125 de euro, și un set format din lanț cu pandantiv, inel și cercei, la un preț de pornire excepțional de 100 de euro, potrivit casei de licitații, care a anunțat detaliile pe Facebook.

Evenimentul „Something Old, Something New, Something Blue” va prezenta, în total, peste 300 de bijuterii.