Creșterea competitivității sectorului privat, consolidarea rezilienței economice și tranziția către economia verde sunt cele trei direcții strategice ale noii strategii de țară a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru România, valabilă pentru perioada 2025–2030, notează termene.ro. Documentul oferă un cadru de investiții și politici publice menit să susțină dezvoltarea durabilă, într-un context economic marcat de presiuni fiscale și tranziții structurale.

„Noua noastră strategie de țară este un răspuns la cele mai mari provocări economice cu care se confruntă România. Aduce un cadru de lucru pentru investiții specifice și încurajează dezvoltarea unor politici publice care pot ajuta țara să depășească criza fiscală imediată și să construiască un viitor mai prosper și mai sustenabil”, a declarat Victoria Zinchuk, director regional pentru România în cadrul BERD.

BERD este unul dintre cei mai mari investitori din economia românească, implicându-se direct în finanțări, atragerea de capital extern și sprijinirea reformelor structurale. De la începutul activității sale, instituția a investit peste 12 miliarde euro, iar la nivelul lunii august 2025 portofoliul activ din România se ridica la aproape 3,36 miliarde euro, distribuit în 207 proiecte.

În perioada 2020–2025, BERD a avut trei axe majore: infrastructură sustenabilă și dezvoltare regională, creșterea productivității și dezvoltarea piețelor financiare. Printre proiectele relevante se numără investiția de 80 milioane euro în modernizarea rețelelor Delgaz Grid, împrumuturi de 15 milioane euro pentru transportul public din Timișoara și Alba Iulia, precum și aproape 90 milioane euro pentru infrastructura de apă-canal în mai multe județe.

Pe zona financiară, instituția a dezvoltat cadrul pentru obligațiuni sustenabile, a participat la listări pe piața de capital și a extins sursele de finanțare pentru IMM-uri.

