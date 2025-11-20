Doi preoți catolici condamnați pentru „crime grave împotriva statului” au fost grațiați de președintele Belarusului Aleksandr Lukașenko în urma contactelor diplomatice cu Vaticanul, relatează agenția de stat Belta, citată de Reuters.

Cei doi preoți eliberați sunt Henrykh Akalatovich și Andrzej Yukhnevich.

Henrykh Akalatovich, în vârstă de 65 de ani, ispășea o pedeapsă de 11 ani pentru trădare, fiind acuzat de spionaj pentru Polonia și Vatican, fiind arestat la scurt timp după ce a suferise o intervenție chirurgicală pentru cancer la stomac.

Andrzej Yukhnevich, a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru abuz asupra minorilor, acuzații pe care le-a negat. Anterior, Yukhnevich fusese reținut de mai multe ori, inclusiv pentru postarea unei imagini cu steagul Ucrainei pe rețelele de socializare.

Eliberarea celor doi preoți face parte din dintr-un efort mai larg al lui Lukashenko de a normaliza relațiile cu Occidentul, după ani de sancțiuni legate de încălcări ale drepturilor omului și sprijinirea Rusiei în Războiul din Ucraina.

Biserica Catolică din Belarus a precizat că cei doi preoți au fost eliberați în urma vizitei cardinalul Claudio Gugerotti, trimisul Papei Leon al XIV-lea.

„Vizita sa a dat un impuls pozitiv contactelor ulterioare, un rezultat important al acestora fiind decizia Președintelui Republicii Belarus, ca semn de milă și respect față de Papă, de a grația și elibera preoții catolici care își executau pedepsele în locuri de detenție”, mai transmite Biserica.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!