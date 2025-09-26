Becali taie în carne vie după victoria de la Deventer! Doi jucători, OUT de la FCSB

Patronul roș-albaștrilor a anunțat că David Kiki și Malcom Edjouma nu vor continua prea mult la echipă.

FCSB a început perfect grupa unică din Europa League, cu victoria 1-0 în deplasare la Go Ahead Eagles. Totuși, succesul nu a schimbat planurile patronului Gigi Becali, care a decis soarta a doi fotbaliști.

David Kiki (31 de ani) și Malcom Edjouma (28 de ani) sunt cei vizați. Fundașul stânga a fost criticat dur chiar după meciul din Olanda, iar mijlocașul francez nu va mai primi prelungirea contractului care expiră în decembrie.

„Poate, cine știe, Kiki. Edjouma își termină contractul”

Becali a anunțat clar la Prima Sport: „N-am pe cine să dau afară. Poate, cine ştie, Kiki. Edjouma îşi termină contractul, n-am ce să fac. (n.r. Să-i prelungiți contractul?) Nu cred”.

Kiki a semnat în vara lui 2024 cu FCSB, având contract până în iunie 2027, însă patronul l-a pus deja pe lista neagră. „Kiki era autobandă pe la el. Bulevard”, a spus Becali, nemulțumit de prestația acestuia.

În schimb, Edjouma, sosit în 2022, mai are doar trei luni de contract și nu mai intră în planurile campioanei.

Becali, despre echipă și suporteri

Patronul roș-albaștrilor a ținut să sublinieze importanța victoriei din Europa, dar a recunoscut că rezultatele din campionat rămân o problemă: „Mă bucură mult Alibec. Alibec și-a revenit. Așa trebuia de la început, așa a fost programată treaba, să iasă pe parcurs. L-am scos pentru a câștiga meciul. Noi trebuie neapărat să câștigăm în campionat, să îi liniștești pe suporteri. Fotbalul ăsta e ceva… Mergi în Olanda, bați contra unei echipe bune și te bate Argeșul sau faci egal cu Slobozia. Sunt lucruri la care nu mă pricep câteodată”, a declarat Becali.

