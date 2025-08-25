Becali schimbă obiectivul după 7 etape! FCSB nu mai țintește titlul, ci doar play-off-ul

Patronul roș-albaștrilor s-a declarat resemnat după eșecul cu FC Argeș și spune că echipa sa a ajuns „epavă”.

FCSB traversează o perioadă extrem de dificilă în Superliga. După eșecul cu FC Argeș, scor 0-2 pe Arena Națională, campioana României a rămas cu doar 5 puncte în clasament după primele 7 etape și se află la 14 lungimi de liderul Universitatea Craiova. Gigi Becali a recunoscut public că nu mai are așteptări la titlu și că singurul obiectiv realist rămâne calificarea în play-off.

„E pentru prima dată când mi-e frică. Nu mă gândesc la campionat, ci la play-off! Pe UTA nu ai cum să o scoți, are multe puncte. Pe Farul poți să o scoți”, a declarat Becali la Prima Sport, vizibil afectat după noul insucces.

Patronul a făcut și o serie de remarci dure la adresa propriilor jucători, dar și un derapaj la adresa fundașului Mihai Popescu, pe care l-a criticat pentru erorile comise în apărare.

„Cum să fii fundaș central și tu să dai pasă la adversar ca să o bage în poartă?! De când l-au botezat sectanții ăia… are legătură, că dracii își fac treaba. Tu ești botezat în Hristos și te duci la sectanți. Nu îl mai lasă dracii, l-au luat dracii”, a spus Becali, adăugând ulterior că a făcut „haz de necaz” pe seama situației.

„Am ajuns epavă!”

Nemulțumit de prestația generală a echipei, patronul a recunoscut că FCSB a ajuns într-un punct critic.

„Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați că sunt penibil eu când vorbesc. Din politețe, vă răspund. Să mă sunați când vom fi în play-off, dacă vom fi. Lasă CFR-ul, e vorba de alții. Rotaru… E vorba că râd Șucu, Rotaru. Măcar lasă-i și pe ei să râdă. Măcar să vorbească ei acum. Sunt praf și pulbere, epavă. Am ajuns epavă”, a spus Becali la Digi Sport.

El a subliniat că diferența față de echipele angrenate în lupta la titlu este una mult prea mare și că, pentru moment, echipa nu poate emite pretenții.

„Să vă intre bine în cap, asta e concluzia mea, doar atât zic: fotbalul este un sport de bărbăție, nu ai bărbăție, nu poți să joci fotbal la mare înălțime, nu ai cum. Bărbăție!”, a transmis patronul.

Nici căpitanul Florin Tănase nu s-a ferit să recunoască problemele majore ale echipei.

„Îngrijorat pentru lupta la titlu? În acest moment nu, am fi penibili să emitem pretenții la titlu noi, când Craiova e la 14 puncte de noi, nu avem nicio șansă la titlu, nu putem să emitem pretenții acum, pe parcurs poate se schimbă și vorbim atunci altfel. Cu Dinamo am pierdut, două greșeli foarte mari, cu Rapid la fel. Rămâne să vedem cum va fi cu Craiova, nu avem de ce să vorbim de lupta la titlu acum”, a declarat Tănase.

