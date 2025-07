Becali, furios după eșecul cu Shkendija! „Ies de pe toate listele!” Edjouma și Băluță revin la FCSB

Patronul FCSB a exclus doi jucători după înfrângerea de la Skopje și a anunțat schimbări drastice înaintea returului.

La doar câteva secunde după fluierul final al meciului Shkendija – FCSB 1-0, Gigi Becali a intervenit telefonic în direct la „Digi Sport Special” și a lansat un atac dur la adresa unor jucători din propria echipă. Patronul campioanei României s-a declarat nemulțumit de prestația anumitor fotbaliști și a anunțat că Ovidiu Perianu și Marius Ștefănescu vor fi excluși din lot, atât pentru campionat, cât și pentru competițiile europene.

„Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Vine la antrenamente, pare super, îl bagi să joace, dar nu confirmă. Nu are ce căuta aici. Nici Ștefănescu”, a spus Becali, care a adăugat că cei doi „ies de pe toate listele, și din Europa, și din campionat”.

În locul lor, vor reveni la echipă doi jucători pe care FCSB îi scosese din planuri: Malcom Edjouma și Alexandru Băluță. „Mâine, din ordinul meu, Edjouma și Băluță vin la echipă”, a mai precizat finanțatorul, vizibil afectat de prestația de la Skopje.

Nemulțumiri legate de atitudine: „Indolența ne-a costat”

Deși înfrângerea este minimă și FCSB păstrează șanse reale de calificare în retur, Becali a criticat dur lipsa de implicare a echipei în momentele-cheie ale meciului.

„Meciul a fost la discreția noastră, dar indolența ne-a costat. Indolenţa face ca Dumnezeu să îţi arate că dacă nu munceşti, nu primeşti”, a spus acesta, criticându-i nominal pe Florin Tănase și Adrian Șut: „Tănase punea piciorul la mişto, Şut la mişto”.

Patronul a părut în continuare optimist în privința calificării, dar a transmis că astfel de atitudini nu vor mai fi tolerate. „Părea că fotbalul e ușor și că ne distrăm. Eh, bine… a pus piciorul hotărât… nu o să mai punem piciorul hotărât ca să nu luăm roșu”, a mai declarat ironic, cu referire la eliminarea lui Tănase.

Intervenția s-a încheiat brusc, după ce Gigi Becali s-a arătat iritat de o întrebare a moderatorului Vali Moraru despre Perianu. Patronul FCSB a considerat că în studio se face „caterincă”, ceea ce a provocat o reacție vehementă a jurnalistului.

„Mai are multe de învățat domnul Becali. Eu vin la muncă fericit? Am și eu problemele mele, poate mai mari, dar îmi fac meseria. Discut civilizat, dacă am cu cine”, a replicat Vali Moraru, încheind intervenția în direct a patronului.

FCSB va juca miercurea viitoare returul cu Shkendija, pe Arena Națională, fără Florin Tănase și, cel mai probabil, fără Perianu și Ștefănescu, retrași din lot de către conducere. În schimb, Edjouma și Băluță ar putea fi soluțiile de urgență pentru partida decisivă.

