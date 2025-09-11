Banca Centrală Europeană (BCE) a decis joi să păstreze rata dobânzii de politică monetară la 2%, pentru a doua ședință consecutivă.

Măsura vine după o serie de opt reduceri aplicate de la începutul anului trecut și în contextul evaluării efectelor noului acord comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

Analiștii se așteptau la această pauză, după ce președinta BCE, Christine Lagarde, anunțase în vară că instituția a intrat într-o fază de „așteptare și observare”.

„Nu există motive pentru schimbarea poziţiei de politică monetară”, a declarat economistul Felix Schmidt, explicând că economia Zonei Euro „s-a dovedit mai rezilientă decât anticipau pieţele”, iar inflația este ținută sub control.

Euro, stabil după decizie

Moneda unică europeană a rămas stabilă, tranzacționându-se la 1,168 dolari după anunțul BCE. Este prima decizie monetară a instituției de la semnarea acordului comercial dintre Bruxelles și administrația Trump, la sfârșitul lunii iulie.

Zona Euro a înregistrat în trimestrul al doilea o creștere economică de 0,1%, peste așteptări, iar inflația a atins 2,1% în august, depășind pentru prima dată din aprilie ținta BCE.

În prima revizuire pozitivă din acest an, BCE estimează acum o creștere economică de 1,2% în 2025, față de 0,9% cât prognoza în iunie.

În schimb, instituția a redus prognoza pentru 2026 la 1%, anticipând o inflație de 1,7% în 2026 și 1,9% în 2027.

