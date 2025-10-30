Basel, în formă înaintea duelului cu FCSB! Victorie cu Zurich în campionat, la o săptămână de confruntarea din Europa League

Elvețienii au câștigat derby-ul local cu 2-0 și se află pe locul 3 în Super League, înaintea meciului cu campioana României de pe 6 noiembrie.

FC Basel, adversara FCSB-ului în grupele Europa League, traversează o perioadă bună în campionat. Formația elvețiană s-a impus cu 2-0 în fața rivalei FC Zurich, într-un meci contând pentru etapa a 11-a din Super League, rezultat care aduce un plus de moral înaintea confruntării europene cu echipa lui Elias Charalambous.

Derby-ul Elveției a fost controlat de la un capăt la altul de Basel, care a deschis scorul încă din minutul 13 prin atacantul Traoré, după o acțiune construită pe flancul stâng și finalizată cu un șut plasat la colțul lung. În partea secundă, diferența a fost dublată de Ibrahim Salah, în minutul 50, care a profitat de o eroare defensivă a celor de la Zurich și a stabilit scorul final, 2-0.

După un eșec dur, 1-5 cu Lausanne în etapa precedentă, victoria cu Zurich a adus liniște în vestiarul elvețienilor. Cu cele trei puncte obținute, Basel urcă pe locul 3 în clasament, cu 21 de puncte după 11 etape, la cinci lungimi de liderul Young Boys Berna.

Basel, moral ridicat înaintea duelului cu FCSB

Pentru elvețieni, succesul vine într-un moment cheie. Următorul meci din campionat, programat pe 2 noiembrie, va fi chiar împotriva liderului Young Boys, un test important înainte de partida din Europa League cu FCSB, programată pe 6 noiembrie, de la ora 19:45.

Campioana României va avea astfel o misiune dificilă în deplasarea de la Basel, care și-a regăsit încrederea și forma ofensivă.

Basel și FCSB, revedere după 12 ani

Cele două cluburi s-au mai întâlnit o singură dată în cupele europene, în sezonul 2013/14 al UEFA Champions League, tot în faza grupelor. Atunci, ambele manșe s-au încheiat la egalitate, 1-1, meciuri în care românii au reușit să țină piept unei echipe considerate la acel moment una dintre cele mai solide din Elveția.

Pentru FCSB, duelul de la Basel va fi al patrulea meci din actuala ediție a Europa League, după următorul parcurs:

Go Ahead Eagles – FCSB: 0-1

FCSB – Young Boys: 0-2

FCSB – Bologna: 1-2

Formația bucureșteană are o singură victorie în primele trei runde și speră să obțină un rezultat pozitiv în Elveția pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Programul complet al FCSB în Europa League 2025/26:

Basel – FCSB: 6 noiembrie 2025

6 noiembrie 2025 Steaua Roșie Belgrad – FCSB: 27 noiembrie 2025

27 noiembrie 2025 FCSB – Feyenoord: 11 decembrie 2025

11 decembrie 2025 Dinamo Zagreb – FCSB: 22 ianuarie 2026

22 ianuarie 2026 FCSB – Fenerbahce: 29 ianuarie 2026

Victoria Baselului cu Zurich confirmă că echipa elvețiană se află într-o formă bună înaintea confruntării cu FCSB, un meci care se anunță echilibrat și crucial pentru ambele formații în lupta pentru calificare din grupele Europa League.

