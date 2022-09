Barieră între Elena Udrea și fiica sa: „Stau de cinci luni departe de copilul meu pentru că sunt ilegal în pușcărie”

Elena Udrea a postat pe pagina sa de Facebook, prin intermediul unui intermediar, un mesaj lung, în care își varsă of-ul despre faptul că nu-și poate aniversa fetița în libertate. În curând, aceasta va împlini 4 ani.

Reamintim că Elena Udrea este închisă în penitenciarul de femei de la Târgșor, Prahova. Aceasta trebuie să execute o pedeapsă de șase ani, o entință data în 2018 în cazul „Gala Bute”.

Redăm mesajul postat pe pagina de Facebook a Elenei Udrea:

„Stau de cinci luni departe de copilul meu pentru ca sunt ilegal in pușcărie, deoarece niște judecători au decis abuziv, pe de o parte, sa nu aplice in dosarul meu o decizie a CCR pe care au aplicat-o la toate celelalte cazuri: Șova, Pop, Niță, Bica, Vâlcov etc și sa țină cont de o decizie CJUE pe care, pe de alta parte, au aplicat-o greșit.

Ca urmare, tot timpul pe care legea mi-l permite îl aloc întâlnirilor cu fetița mea, toate vizitele și toate minutele de convorbiri telefonice zilnice le păstrez pentru ea. A învățat că vorbitul nostru la telefon este limitat, așa că îmi spune mereu sa mai păstrez câteva minute să o mai pot suna și înainte de culcare. Ceea ce uneori nu se mai întâmpla pentru ca trebuie sa mai vorbesc și cu avocații. M-am luptat sa pot sa îmi tin copilul in brate după ce patru luni nu l-am văzut deloc. Legea stupidă obligă copii să își vadă mamele deținute din spatele unui “dispozitiv de protecție”.

Cu ajutorul Avocatului Poporului, până la modificarea Legii, am obținut o derogare de la conducerea ANP, astfel ca acum mamele se întâlnesc cu copiii lor fără geamul despărțitor.”

Barieră între Elena Udrea și fiica sa

„Acum ma lupt sa ii pot fi alături Evei la ziua in care împlinește 4 ani fără sa fie obligată sa vină la pușcărie ca sa fie cu mine. Cred ca nicio mama nu își dorește pentru copilul ei sa își aniverseze 4 ani de viața la închisoare.

Legea permite ieșirea din penitenciar a deținuților pentru a menține relația cu familia, dar și aici nu se face nicio diferența între o mama care merge acasă la copiii ei și un bărbat fără copiii, care merge sa bea o bere cu rudele sale eventual. In plus, procedura de acordare a acestei permisiuni a fost complicata prin decizia conducerii ANP, devenind foarte greu de pus in practica.

Trebuie ținut cont de nevoia copiilor de a avea mama alături cât mai mult timp posibil, la vârsta formarii psihoemotionale a acestora mai ales. Acest aspect este important nu doar pentru pentru copil, pentru mama, ci și pentru societate, pentru că, copii de azi sunt adulții de mâine.”

Avocata Elenei Udrea afirmă că ANP îngreunează cererea de a-și vedea fetița în libertate

Publicația impact.ro a solicitat avocatei Silvia Uscov, unul din apărătorii Elenei Udrea, un punct de vedere, câteva considerații juridice în legătură cu acest apel al Elenei Udrea, cu situația în care clienta sa se află în acest moment.

„Doamna Elena Udrea dorește să își poată vedea fiica în afara penitenciarului atunci când aceasta împlinește 4 ani și în acest sens a depus o cerere”, a declarat în exclusivitate pentru IMPACT.RO, avocata Silvia Uscov. ”Condițiile de aprobare ale unei astfel de cereri sunt foarte greu de îndeplinit. La actuala lege de executare a pedepselor privative de libertate a venit și o decizie a ANP, care le-a îngreunat și mai mult, făcând aproape imposibil ca deținuții părinți să-și poată vedea copiii în afara penitenciarului.

Problema este că aceștia nu își doresc să primească permisiunea de ieșire din penitenciar pentru alt motiv decât pentru a avea o relația cât de cât apropiată și sănătoasă cu copiii lor, chestiune față de care există numeroase recomandări internaționale care trebuie respectate de România, ca parte semnatară a unor convenții în acest sens. S-a subliniat în repetate rânduri și beneficiul pentru copii al unor astfel de măsuri, deoarece îi ajută să se dezvolte normal și este un factor care previne delincvența juvenilă”, a declarat avocata Silvia Uscov pentru sursa citată.

CITEȘTE ȘI – Elena Udrea atacă la CCR legile prin care i-au fost confiscate 4,7 milioane de euro

Avocata Elenei Udrea a făcut referire și la legile altor state europene

Silvia Uscov a făcut referire și la legile altor state europene, dând exemplu Italia și Franța, unde părinții deținuți își pot executa pedeapsa în libertate, asta dacă au copii sub 10 ani.

„Dacă noi ne zbatem în România să obținem chiar și câteva zile pe an cu propriul copil, în state ca Franța și Italia părinții care au în îngrijire un minor până în 10 ani pot să execute pedeapsa integral sau parțial în libertate, tocmai pentru a proteja aceste relații. De ce nu putem prelua și astfel de măsuri benefice societății în România este de neînțeles pentru mine, ca avocat.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune în jurisprudența sa că respectarea CEDO nu se oprește la poarta penitenciarului și, în general, persoanele private de libertate continuă să beneficieze de toate drepturile și libertățile fundamentale garantate de CEDO, cu excepția dreptului la libertate, în cazul în care detenția impusă în mod legal intră în mod explicit sub incidența art. 5 CEDO”, mai spune Silvia Uscov.

„Elena Udrea stă în prezent într-o detenție nelegală„

„Așa că, în plus, ar fi de menționat și faptul că doamna Elena Udrea stă în prezent într-o detenție nelegală, fiind condamnată atât în fond, cât și în apel de instanțe care nu erau în compunerea prevăzută de lege. Mai mult decât atât, contestația în anulare formulată de aceasta a fost respinsă cu încălcarea atât a Constituției României, cât și a drepturilor garantate prin Carta Drepturilor Fundamentale a UE, dar și a celor protejate prin CEDO.

Avem posibilitatea să reparăm această detenție nelegală prin mecanismul justiției și avem posibilitatea să reparăm încălcările drepturilor tuturor deținuților în relația cu copiii lor printr-o modificare a condițiilor de a avea acces la permisiunea de ieșire din penitenciar. Trebuie doar să se dorească acest lucru”, concluzionează avocatul Elenei Udrea.

De asemenea, sursa citată a solicitat și un punct de vedere din partea Autorității Naționale a Penitenciarelor (ANP), dar, care până la această oră, încă nu a venit.

