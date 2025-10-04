Scrutinul marchează revenirea în forță a unei formațiuni populiste și anti-imigrație, într-un moment în care scena politică europeană este tot mai fragmentată

Partidul ANO, condus de fostul premier miliardar Andrej Babiš, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare desfășurate vineri și sâmbătă în Cehia, obținând 34,7% din voturi, potrivit datelor aproape finale publicate de Oficiul ceh de Statistică. Scrutinul marchează revenirea în forță a unei formațiuni populiste și anti-imigrație, într-un moment în care scena politică europeană este tot mai fragmentată, scrie Reuters.

Cu peste 99% din voturi numărate, alianța de centru-dreapta SPOLU, condusă de premierul Petr Fiala, s-a clasat pe locul al doilea, cu 23,2%, în timp ce stânga parlamentară a obținut doar 4,32%, insuficient pentru o revenire în Legislativ. Prezența la urne a fost de aproape 69%, semnificativă pentru un scrutin desfășurat pe parcursul a două zile.

Victoria ANO deschide calea pentru formarea unui nou guvern care ar putea repoziționa Cehia pe scena europeană. Fiala și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe Babiš. Deși liderul ANO a declarat că rămâne pro-european și pro-NATO, mai multe publicații internaționale, printre care Le Monde, notează că orientarea viitoarei administrații ar putea apropia Praga de pozițiile Ungariei și Slovaciei, în privința sprijinului acordat Ucrainei.

Babiš, care în campania electorală a promis majorări de cheltuieli publice, măsuri protecționiste și limitarea imigrației, a afirmat că își dorește un guvern monopartid. Totuși, rezultatele nu îi oferă o majoritate absolută, ceea ce îl obligă să negocieze sprijinul unor partide mai mici, inclusiv al formațiunii de extremă dreapta SPD.

Președintele Petr Pavel urmează să inițieze, duminică, discuții cu liderii politici, pentru desemnarea viitorului premier. Înainte de alegeri, Pavel a transmis că nu va accepta miniștri care contestă apartenența Cehiei la UE și NATO.

Babiš, în vârstă de 71 de ani, este o figură controversată. Fondator al conglomeratului agroalimentar și chimic Agrofert, el este acuzat de fraudă, privind subvenții europene de peste 2 milioane de dolari. O instanță de apel a dispus reluarea procesului său, după ce o achitare anterioară a fost anulată. În plus, legislația privind conflictul de interese îi impune să decidă între deținerea companiei, funcția politică sau accesul la fonduri europene.

Rezultatul electoral plasează Cehia într-un punct de inflexiune: între menținerea orientării pro-occidentale și o eventuală apropiere de axa liderilor populiști din regiune.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube