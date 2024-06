Babasha l-a avertizat pe Chris Martin: “Eu am încercat să-l previn pe el!”

Concertul Coldplay din România a fost așteptat cu nerăbdare de fanii trupei, marcând prima lor apariție pe scena românească. Programat inițial pentru o singură seară, pe 12 iunie, concertul a fost urmat de un al doilea spectacol pe 13 iunie, datorită cererii imense. În ambele seri, surpriza a fost prezența lui Babasha, invitat de Chris Martin să cânte alături de el pe scenă.

Artistul a fost huiduit de cei 50.000 de spectatori când a început să cânte o manea, deși l-ar fi avertizat pe Chris Martin despre posibila reacție a publicului.

Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că ”Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul”, nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea,

a spus Babasha, pe TikTok.