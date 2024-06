Babasha, despre Corina Bud: “Nu stă cu mine în studio!”

Vlad Babașa, cunoscut drept Babasha, a stârnit controverse în mediul public după ce a cântat manele la concertul mult așteptat al trupei Coldplay în România, în fața a 50.000 de spectatori.

Reacțiile au curs lanț la finalul concertului, iar mediul online a fost sufocat de acest subiect.

Bineînțeles, Corina Bud a făcut și ea valuri pe Instagramul ei. La finalul concertului, aceasta a filmat lume pe stradă în timp ce întreba dacă a fost ok momentul cu Babasha, pentru că, susține aceasta, nu se pretează un astfel de solist pentru asemenea concert.

La scurt timp, Babasha a vorbit despre cele întâmplate și spune el că a râs mult când a văzut videoclipurile realizate de artistă.

E un om și ea, indiferent de orice. Nu e problema mea ce face Corina Bud. Nu Corina stă cu mine la studio să scriu piesele mele bune sau proaste, nu Corina Bud îmi vindecă mie problemele sau gândurile, nu ea mă încurajează sau mă… e problema ei ce face (…) Am râs și eu la niște tik tok-uri, am râs de am înnebunit, dar până la urmă fiecare e liber să facă ce vrea,

a spus Babasha, pe TikTok.