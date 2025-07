Avocatul lui Călin Georgescu, acuzat că încerca să agreseze o fată de 15 ani, se apără: „Terminați-vă cu prostia”

Potrivit poliției, incidentul a avut loc marți seară, în jurul orei 22:30, în Ștefăneștii de Jos, în urma unui apel la 112 făcut de un activist care a susținut că a surprins momentul în care bărbatul ar fi încercat să o tragă pe fată în mașina lui. Imaginile și înregistrările audio par să indice o insistență din partea avocatului de a convinge minora să urce în autoturism:

Conform declarației tinerei, cei doi s-ar fi cunoscut cu două zile înainte, într-un mall din București, unde avocatul i-ar fi propus să continue discuția la o cafenea. De acolo, conversația ar fi continuat telefonic, până când s-a convenit o nouă întâlnire, în Ilfov. Minora l-a contactat ulterior pe activistul cunoscut sub numele de „Justițiarul din Berceni”, care a venit la fața locului și a înregistrat întreaga scenă.

Activistul susține că a intervenit în momentul în care avocatul ar fi încercat să o tragă cu forța în mașină: „Am observat că încerca să tragă de ea. I-a promis cadouri, bani și bilet la un festival. L-am imobilizat și am chemat poliția.”

Avocatul Petre-Mircea Bogdan respinge acuzațiile și oferă o versiune complet diferită a evenimentelor. Acesta susține că fata l-ar fi abordat prima, întrebându-l dacă este avocatul unui cunoscut personaj politic, Călin Georgescu, și dacă o poate ajuta într-un presupus litigiu de familie:

Este o mare făcătură, o mare mizerie, s-a dorit, presupun, compromiterea mea sau a altor persoane, nu-mi dau seama. Nu am abordat nimeni pe nimeni, am fost abordat la ieșirea din Mega Mall dacă sunt avocatul unei anumite persoane politice de notorietate și dacă pot să ajut în speță și am zis că da. A spus că are o problemă cu familia.