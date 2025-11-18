Banii se devalorizează, dacă nu sunt puși să producă, iar creditul devine mai ieftin decât sumele ținute în cont

“Banii care dorm sunt bani pierduți”, acesta este avertismentul lansat de expertul financiar, Claudiu Trandafir, într-un context economic în care inflația erodează accelerat economiile românilor. Potrivit acestuia, instrumentele bancare clasice nu mai oferă protecție reală, iar lichiditățile nefolosite își pierd valoarea mai repede decât costă creditul.

Menținerea dobânzii-cheie la 6,5% de către BNR confirmă tendința: costul de oportunitate al banilor ținuți în depozite este mai mare, decât costul finanțării prin credit, mai ales în condițiile în care inflația rămâne aproape de 10%, iar dobânzile fixe la credite se situează în intervalul 5–6%.

În acest context, Claudiu Trandafir subliniază că strategia financiară optimă nu este lichidarea depozitelor, ci folosirea simultană a creditului și păstrarea capitalului lichid pentru investiții. “Nu creditul este, în sine, problema, ci faptul că banii ținuți degeaba pierd valoare. Banii blocați într-un apartament plătit integral, nu prea produc randament, dar capitalul investit inteligent poate produce profit”, explică Trandafir.

Datele din piață confirmă excesul de lichiditate: depozitele populației și companiilor au ajuns la un nivel record de 634 de miliarde de lei, în septembrie 2025, semn că o parte importantă din capital rămâne imobilizată în instrumente care nu acoperă inflația.

Pentru o strategie eficientă, specialiștii recomandă achiziția unei locuințe prin plata unui avans, combinată cu păstrarea lichidităților pentru investiții. Fondurile de investiții, titlurile de stat, ETF-urile sau depozitele pe termen scurt pot transforma diferența necheltuită,, într-un capital care produce valoare, în timp ce creditele cu dobândă fixă oferă predictibilitate și un cost real mai scăzut.

Pe termen mediu, apar și semne pozitive pentru cei cu credite variabile. Proiecțiile indică o scădere a IRCC la 5,68% în primul trimestru din 2026, ceea ce ar putea reduce presiunea asupra bugetelor familiale.

“Într-o economie cu inflație ridicată, capitalul nu trebuie lăsat să doarmă. Creditul folosit ca pârghie și investițiile făcute la timp pot oferi randament real”, mai spune Claudiu Trandafir.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube