Prioritizarea finanțării pentru tronsoanele aflate deja în lucru pe Autostrada Moldovei ar putea bloca sau amâna alte proiecte de infrastructură

Autostrada 7 avansează, Autostrada 8 riscă să rămână pe loc. Este avertismentul unui fost oficial din Transporturi, asupra întârzierilor de execuție. Finanțarea cu prioritate a loturilor aflate deja în lucru pe Autostrada A7 – „Moldovei” ar putea bloca sau amâna alte proiecte de infrastructură, inclusiv loturile din Autostrada A8, a avertizat Adrian Covăsnianu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, scrie Hotnews.

Acesta subliniază că, după ajustările din PNRR și dificultățile privind resursele financiare, Guvernul pare să aibă ca obiectiv principal, finalizarea celor peste 170 de kilometri dintre Focșani și Pașcani, până în 2026. În prezent, pe A7 se lucrează la șase loturi, iar presiunea termenelor va concentra atenția și banii spre această autostradă.

Covăsnianu consideră însă că „vântul în pânze” pentru A7 va veni la pachet cu încetinirea altor șantiere. Printre cele mai vulnerabile ar fi tronsoanele contractate din Autostrada „Unirii” A8, unde lucrările sunt abia la început, dar și unele proiecte punctuale pe A3, A1 sau DEx Galați–Brăila.

Fostul oficial atrage atenția și asupra faptului că un singur constructor, UMB, domină piața și gestionează majoritatea loturilor majore din țară. Deși avansul acestuia pe A7 ar putea asigura finalizarea la termen a „coloanei vertebrale” rutiere a Moldovei, prețul ar putea fi întârzierea A8, cu un orizont realist de finalizare mult după 2030.

Și Asociația Pro Infrastructura a semnalat recent că A8 a pierdut finanțarea prin PNRR, iar promisiunea mutării proiectului în Programul Transport este dificil de onorat: valoarea contractelor semnate depășește de patru ori bugetul disponibil.

Autostrada A7 are aproape 450 km de la Ploiești la Siret, din care 120 sunt deja circulabili, peste 200 în execuție și aproximativ 115 km aflați încă în licitație. Din cele 14 loturi atribuite până acum, 11 sunt în sarcina UMB.

În timp ce A7 este tratată drept proiect strategic pe termen scurt, A8 riscă să devină o autostradă amânată la nesfârșit, prinsă între lipsa fondurilor și interesele de moment ale guvernanților.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube