Prețul aurului a înregistrat marți un maxim istoric de 3.508,73 dolari uncia pe piețele asiatice, depășind precedentul record de 3.500,10 dolari atins în aprilie, transmite Bloomberg. Evoluția este alimentată de anticipațiile că Rezerva Federală a SUA va reduce dobânda de politică monetară.

De la începutul anului, aurul s-a apreciat cu peste 30%. Creșterea recentă a fost susținută de declarațiile președintelui Fed, Jerome Powell, care a lăsat deschisă posibilitatea unei reduceri a dobânzii.

„Investitorii îşi cresc deţinerile de aur, în special în contextul în care se prefigurează reduceri de dobândă din partea Fed, ceea ce împinge în sus preţurile. Scenariul nostru de bază este că aurul va continua să atingă noi recorduri în trimestrele următoare”, afirmă Joni Teves, analist la UBS Group AG.

Aurul rămâne atractiv pentru investitori deoarece, spre deosebire de obligațiuni sau depozite, nu generează dobânzi, dar devine mai competitiv când ratele dobânzilor scad.

Aurul și argintul, dublare în trei ani

Atât aurul, cât și argintul și-au dublat cotațiile în ultimii trei ani. Creșterea a fost determinată de riscurile tot mai mari din geopolitică, economie și comerț global, care au sporit interesul pentru activele considerate „de refugiu”.

În plus, tensiunile politice interne din SUA adaugă presiune asupra piețelor. Atacurile președintelui Donald Trump la adresa Rezervei Federale au alimentat temerile privind independența instituției, afectând încrederea investitorilor.

Deciziile politice din SUA sporesc incertitudinea

Piețele așteaptă, de asemenea, verdictul unui tribunal referitor la demiterea guvernatoarei Fed, Lisa Cook, de către președintele Trump. Situația vine după ce o curte de apel a stabilit că tarifele globale impuse de administrația americană au fost introduse ilegal în baza unei legi de urgență.

Decizia ar putea genera noi incertitudini pentru importatorii americani și ar putea întârzia beneficiile economice promise de Casa Albă în urma taxelor vamale.

