Atac dur la adresa lui Mircea Lucescu! Fostul elev Nicolae Negrilă i-a cerut demisia: „Hai să nu o mai dăm pe arbitraj, vremea ta a trecut”

După eșecul din Bosnia, fostul internațional l-a criticat aspru pe selecționerul României, acuzându-l de decizii greșite și de scuze deplasate.

Eșecul suferit de România în Bosnia, scor 1-3, a stârnit reacții puternice în fotbalul românesc. Printre cei mai vocali critici s-a numărat Nicolae Negrilă (71 de ani), fost fundaș dreapta al Universității Craiova și al echipei naționale, care a evoluat sub comanda lui Mircea Lucescu în anii ’80.

Nemulțumit de prestația „tricolorilor” și de explicațiile oferite de selecționer după meci, Negrilă a lansat un atac dur la adresa lui Lucescu, cerându-i demisia și acuzându-l că dă vina pe arbitraj pentru propriile greșeli.

Negrilă: „Arbitraje din alea bune le-ai avut pe timpul lui Dinamo!”

Fostul fundaș, care a strâns 27 de selecții la echipa națională, a declarat pentru prosport.ro că Lucescu ar trebui să-și asume eșecul și să lase locul unei generații mai tinere.

„Hai să nu o mai dăm, nea Mircea, pe arbitraj, pentru că nu e cazul. Arbitraje din alea bune le-ai avut pe timpul lui Dinamo. S-au dus vremurile alea. Problema este că nu ai făcut primul 11 cum trebuie. Nea Mircea a greșit rău de tot echipa, dar rău de tot”, a spus Negrilă.

Fostul internațional a criticat și selecția făcută de antrenor, considerând că deciziile tactice au fost eronate:

„De Chipciu ce să mai zic? A prins un meci bun cu Austria și gata, hai cu Bancu afară din echipă! Ce ai avut, nea Mircea, cu Bancu? Pe plan ofensiv, Bancu îl ajuta mult mai bine pe Mihăilă. Iar la golul ălora, Chipciu a fost perpelit pe toate părțile. Ce ai avut cu Screciu și Baiaram? Cu Olaru? Cum să-l lași afară din lot pe cel mai bun mijlocaș al nostru din campionat?”

Negrilă a continuat seria criticilor și la adresa lui Denis Drăguș, pe care îl consideră o alegere greșită pentru primul „11”:

„A tot forțat-o nea Mircea și cu Drăguș, dar săracul abia joacă prin străinătate, nici nu aud să dea goluri pe acolo”, a mai adăugat fostul fundaș.

„Lasă, nea Mircea, pe altul mai tânăr!”

Tonul dur al fostului jucător s-a accentuat în finalul declarațiilor, când i-a cerut direct selecționerului să se retragă din funcție:

„După părerea mea, vremea lui nea Mircea în antrenorat a trecut, așa cum ne-a trecut vremea tuturor în fotbal, fie ca fotbaliști, fie ca antrenori. Lasă, nea Mircea, pe altul mai tânăr, fără nicio supărare! Sunt dureroase vorbele mele, dar pe timpul meu chiar aveam o națională puternică”, a spus Negrilă.

Acesta și-a amintit cu nostalgie de perioada în care a jucat la echipa națională, sub comanda aceluiași Lucescu, alături de nume legendare ale fotbalului românesc:

„Am jucat la națională cu Ștefănescu, Balaci, Iorgulescu, Iordănescu, Țicleanu, Cămătaru, Marcel Răducanu, iar pe atunci apărea și tânărul Gică Hagi. Ce echipă aveam! De aia mă doare și sunt acum atât de supărat”, a conchis fostul component al Craiovei Maxima.

În urma eșecului de la Sarajevo, România a coborât pe locul 3 în grupa H, în spatele Austriei și Bosniei, urmând să spere la calificare prin barajul Ligii Națiunilor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!