VIDEO. Atac armat în Louisville, Kentucky. Cel puțin cinci persoane au murit

Cinci persoane au murit și alte șase au fost rănite în urma unui atac armat comis luni la o bancă din centrul orașului Louisville, Kentucky, a anunțat poliția orașului.

„Confirmăm că există un atacator în acţiune în centrul oraşului”, a scris pe Twitter poliţia, menţionând că există „mai multe victime”.

La scurt timp după ce a confirmat atacul, poliția a anunțat că atacatorul a murit, fără a da alte detalii. Nu este clar dacă bilanțul de cinci morți îl include și pe trăgător.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a anunţat că s-a deplasat imediat la faţa locului, iar primarul Craig Greenberg le-a cerut locuitorilor să evite zona.

BREAKING: An active shooting is underway at and around the Old National Bank in downtown Louisville. Details:



- Authorities say this is another 'Mass casualty incident'. Multiple casualties confirmed.



- Officers heard yelling: “Active shooter at the bank” as he told traffic… pic.twitter.com/YRsVRzWcGq — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 10, 2023

UPDATE: Se pare că atacatorul din Louisville este Connor Sturgeon, un tânăr în vârstă de 25 de ani care înainte de atac i-ar fi trimis un mesaj unui prieten în care spunea ce are de gând să facă.

🚨 #BREAKING: It is reported that the Louisville gunman was 25-year-old Connor Sturgeon, who reportedly texted a friend before the shooting saying he was feeling suicidal and “would shoot up the bank” pic.twitter.com/ZIIlKUzFs2 — Nick Sortor (@nicksortor) April 10, 2023

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!